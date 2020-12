Das Kloster Muri setzte den Gasthof Adler unter Druck Aus zwei Gasthöfen und dem Caspar-Wolf-Haus wurde das neue Hotel Caspar – ein Blick in die denkwürdige Geschichte. Jörg Baumann 16.12.2020, 17.09 Uhr

Das Hotel Adler in Muri befindet sich aktuell im Umbau. Daraus wird das Hotel Caspar. Bild: Andrea Weibel

Die Baustelle ist in Muri nicht zu übersehen: An der Marktstrasse entsteht das neue Drei-Häuser-­Hotel Caspar. Die Gasthöfe ­Adler und Ochsen sowie das Caspar-Wolf-Haus, in dem der berühmte Landschaftsmaler Caspar Wolf (1745–1783) geboren worden sein soll, werden zu einem Komplex vereinigt.