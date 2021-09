Leserbriefe Das neue Zentrum Dreilinden: Wann, wenn nicht jetzt? Zur Abstimmung vom 26. September in der Gemeinde Risch 06.09.2021, 14.52 Uhr

Die Urnenabstimmung über das neue Zentrum Dreilinden/VÜB vom 26. September 2021 ist bedeutungsvoll und der Gemeinderat hat Mut, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern diese Vorlage zu unterbreiten. Das Vorhaben basiert auf grundlegenden und seriösen Abklärungen, die öffentlich einsehbar sind. Erfreulich ist zudem, dass die Behörden aus dem Mitwirkungsverfahren gelernt und das Steuer bezüglich öffentlicher Information und Einbindung der Anspruchsgruppen rechtzeitig herumgerissen und vorbildlich korrigiert haben. Alles Tatsachen, die nicht selbstverständlich sind.

Es ist Aufgabe von uns allen, für die älteren Menschen in Rotkreuz vorausschauend und rechtzeitig die nötige Infrastruktur bereitzustellen. So wäre es verheerend, wenn alle Vorarbeiten über den Haufen geworfen und auf Feld eins zurückgegangen werden müsste. Ein Ja bedeutet eine zügige Umsetzung und damit auch geringere Kosten.

Klar ist, dass in den nächsten 20 Jahren die Anzahl Menschen, die Pflege benötigen, auch in unserer Gemeinde stark ansteigen wird. Mit dem fortschrittlichen Konzept, sowohl Alterswohnungen und ein Pflegezentrum in der gleichen Überbauung zu realisieren, quasi aus einem Guss, liegt die Gemeinde Risch richtig. Menschen mit einem tiefen Pflegebedarf können zu erschwinglichen Preisen in einer Alterswohnung leben. Als ehemaliger Präsident der Bürgergemeinde Risch und damaliger Vertreter der nötigen Verhandlungen zusammen mit dem amtierenden Gemeindepräsidenten Peter Hausherr habe ich die Entwicklung des Vorhabens mit grossem Interesse verfolgt. Nach vielen Jahren intensiver Arbeit ist nun die Zeit reif für die Realisierung dieses wichtigen Projektes.

Mir gefällt der Ansatz einer gut durchdachten Überbauung, bei welcher die älteren Menschen im Fokus stehen. Stimmen Sie Ja für das neue Zentrum Dreilinden/VÜB.

Alfred Knüsel, alt Bürgerpräsident, Rotkreuz

Am 26. September 2021 stimmen die Rischerinnen und Rischer über das neue Zentrum Dreilinden ab. Ich bin selber Rentner und engagiere mich im Bereich der Altersarbeit im Rahmen des Netzwerk Alter, um der Nachbarschaftshilfe und dem Freiwilligennetzwerk zu helfen. Das Netzwerk Alter ist aber nur ein kleiner Teil der Bemühungen der Gemeinde im Altersleitbild der Gemeinde Risch. Ein viel wichtigerer Teil soll mit dem Vorhaben, ein neues Zentrum Dreilinden zu erstellen, realisiert werden. Aufgrund meines Interesses habe ich mich intensiv mit dem Vorhaben auseinandergesetzt und auch an einer der Informationsveranstaltungen teilgenommen.

Fakt ist, dass in Zukunft mehr ältere Menschen in Risch Pflege benötigen. Dies, weil die demografische Entwicklung auch in Risch nicht Halt macht und die Bevölkerung wächst. Das Konzept für das neue Zentrum Dreilinden ist fortschrittlich: Es schafft mit den 60 Alterswohnungen ein komplett neues Angebot für Menschen mit einem tiefen Pflegebedarf. Ambulante Pflege in der eigenen Wohnung ist einerseits sehr viel günstiger als ein Pflegeplatz, andererseits können dadurch künftig mehr Menschen mit einem höheren Pflegebedarf im Pflegezentrum betreut werden. Ein grosser Vorteil des Projekts ist der Standort inmitten von Rotkreuz, gerade neben dem Bahnhof, dem Dorfmattplatz und dem Schulareal. Damit bestehen optimale Voraussetzungen für ein gut belebtes und durchmischtes Wohnen im Alter. Zudem ist das Vorhaben finanziell vorteilhaft: Auf der einen Seite profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Zentrums Dreilinden von tieferen Baukosten, wenn die gesamte Überbauung auf einmal realisiert werden kann. Auf der anderen Seite kann das Fremdkapital für die Neubauten zu historisch tiefen Konditionen beschafft werden.

Es wäre unsinnig eine solche Chance an uns vorbeiziehen und weitere Jahre verstreichen zu lassen. Für mich stimmen der Zeitpunkt, das Konzept und die Finanzen. Ich stimme Ja am 26. September 2021.

Christian Wagner, Rotkreuz