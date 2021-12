vereine Das Potenzial wird sichtbar Auch dieses Jahr stellen Mitglieder der digitalen Werkstatt «Fablab Zug» ihre Projekte und Produkte zur Schau und überzeugen die Besucher. 08.12.2021, 15.34 Uhr

Tüftler fühlen sich im «Fablab» wohl.

Seit dem 25. November findet die jährliche Werkschau «ÜsiZUGkunft» an der Oberallmendstrasse 18 in Zug statt. Von Miniatur-Modellen, ein Erlebnistisch, der die Gäste die vier Elemente beim Essen spüren lässt, wahrheitsgetreu nachgebaute Modelleisenbahnen, Anleitungen zum Schweissen eines Gestelles, ein digitales Uhrwerk in schweizerdeutscher Schrift, eine TEDx-Rede über kollaboratives Arbeiten, welche im Rahmen des TEDx-Anlasses der Bibliothek Zug im 2021 präsentiert wurde, eine Funkantenne, die aus Australien Signale empfangen hat, ein digitales Schaufenster, und vieles mehr.

Auch die Kunst fand ihren Platz: Nina Caviezel (Stipendiatin der Kunstpause Zug) nutzte das «FabLab», um ihre Studien «Notions of Aporia» weiterzuführen, und Mathias Moos zeigt, wie er das «FabLab» nutzte, um einzelne Teile seiner aktuellen Ausstellung für die Galerie Billing Bild vorzubereiten. Genauso spannend sind aber die Aussteller selbst: Der Jüngste ist 10, während der älteste 88 Jahre alt ist. Jeder Mensch hat Potenzial, welches oft gar nicht oder ungenügend ausgeschöpft wird. Mit einer Plattform wie das «FabLab» Zug, kann dieses Potenzial sichtbar gemacht werden.

Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt

Seit über zwei Jahren kann man in Zug seine Ideen zu fassbaren Produkten werden lassen. Die Plattform zieht interessierte Laien sowie erfahrene Tüftler und professionelle «Maker» an, aus jeder Sparte und allen Alters. Die gut ausgerüstete Werkstatt, mit sowohl analogen wie auch digitalen Produktionsmaschinen erlaubt es, Ideen grenzenlos umzusetzen und auch Prototypen herzustellen. Jeder bringt Wissen und Erfahrungen an den Tisch, machen die Idee des Einzelnen reicher, helfen zu dessen Realisierung, lernen und stärken dabei die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, welche unabhängiger vom Konsum wird und selbstbestimmt in die Zukunft schaut.

Bis zum 15. Dezember wird die Werkschau mit einem Pop-up-Shop ergänzt: Zehn «FabLab»-Mitglieder verkaufen einzigartige Produkte und Dienstleistungen aus ihren Start-ups. Ein Besuch lohnt sich sicher. Wer weiss, vielleicht findet man gerade dort das Geschenk oder Know-how, das noch fehlt. Mehr unter www.fablab-zug.ch.

Für die Organisatoren: Luz Maria Molinari