Schwerpunkt Das Problem lauert in der Tiefe: Das Nährstoffdepot des Zugersees ist besonders gross Der Phosphorgehalt im Zugersee stagniert auf einem noch immer hohen Niveau. Die Baudirektion sucht nach einer Lösung. Andrea Muff 16.07.2020, 05.00 Uhr

In diesen Tagen lädt sein tiefes Blau zum Baden ein. Gegen Abend zeigt er sich dann von seiner romantischen Seite, indem er die rötlichen Farben der untergehenden Sonne von einem Ufer zum anderen reflektiert. Die Rede ist vom Zugersee. Doch obwohl man ihm von aussen nichts ansieht, leidet er. Denn in der Tiefe schlummert das Problem. Seit 2014 turnt der mittlere Phosphorwert um die Marke 80 Milligramm Phosphor pro Kubikmeter. «Ja, eine gewisse Stagnation ist in der Tat festzustellen», gibt Baudirektor Florian Weber schriftlich Auskunft.

Sein Nährstoffinhalt ist zu hoch: In hygienischer Hinsicht und als Badegewässer gibt der Zugersee jedoch keinen Grund zur Beanstandung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. Juli 2020)

Laut Messungen ist der Phosphorgehalt in den letzten zehn Jahren lediglich um rund 16 Prozent zurückgegangen. «In den Jahren zuvor verminderte sich der Phosphorgehalt noch deutlich schneller», so Weber. Seine Prognose: «Bei der heutigen Belastung aus dem Einzugsgebiet von rund zehn Tonnen bioverfügbarem Phosphor wird im Seewasser bis ins Jahr 2050 ein mittlerer Gehalt von knapp 60 Milligramm pro Kubikmeter erreicht.» Der Zielzustand von 30 Milligramm pro Kubikmeter könne ohne weitere Massnahmen, seeintern und/oder -extern – also innerhalb und ausserhalb des Sees –, wohl kaum erreicht werden. Betreffend seeexterner Massnahmen, die von der Landwirtschaft zu treffen seien, befinde sich die Baudirektion in Gesprächen mit dem Zuger Bauernverband (siehe Box unten).

Unter 100 Meter herrscht Sauerstoffmangel

Dass der Zugersee zu den nährstoffreichsten Seen der Schweiz gehört, liegt auch an der langen hydraulischen Aufenthaltszeit des Seewassers. Damit ist die Dauer gemeint, bis der gesamte Wasserkörper im See durch zufliessendes und abfliessendes Wasser theoretisch einmal ausgetauscht ist. Im Zugersee dauert dies rund 14 Jahre. Dabei hilft es nicht, dass die Orte des Zuflusses (Zug) und Abflusses (Cham) nur 2,6 Kilometer auseinanderliegen.

Zum anderen leidet der Zugersee an den Folgen des früheren, übermässigen Nährstoffeintrags aus der Siedlungsentwässerung. Dies hat laut dem Leiter des Amtes für Umwelt, Roland Krummenacher, im 200 Meter tiefen Zugersee zu einem Übermass an Phosphor geführt. Früher wurde etwa ungeklärtes und teilweise zu wenig gut gereinigtes Abwasser aus den Haushalten sowie Dünger aus der Landwirtschaft in den See geflossen.

Krummenacher führt weiter aus, dass der zu hohe Nährstoffgehalt und der Abbau der vielen toten Algen im See zu negativen Erscheinungen führen würde. Dies äussere sich als Sauerstoffmangel in Seetiefen unter 100 Meter. «Der Abbau des toten biologischen Materials in der Seetiefe verbraucht mehr Sauerstoff, als aus der Atmosphäre in den See gelangen kann», erklärt Krummenacher und fügt an:

«Somit ist heute im Zugersee der Lebensraum der sauerstoffbedürftigen Lebewesen wie Fische und Krebse auf die oberen 100 Meter des Sees beschränkt.»

Zirkulationsunterstützung könnte zur Lösung beitragen

Mit dem Bau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Schönau 1977 und der ringförmigen Abwasserleitung um den See konnten die Nährstoffeinträge reduziert werden. Damit wird das gereinigte Abwasser unterhalb des Zugersees in die untere Lorze geleitet. «Ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität leistete die Landwirtschaft durch den Ausbau der Kapazitäten für die Lagerung von Hofdünger», ist den schriftlichen Ausführungen des Baudirektors zu entnehmen.

So bezeichnet Weber die Massnahmen zur Reduktion der Nährstoffeinträge in den Zugersee als erfolgreich: Seit den 1980er-Jahren ist der Phosphorgehalt des Zugersees von über 200 Milligramm pro Kubikmeter auf rund 80 Milligramm pro Kubikmeter gesunken.

Doch nun müssen weitere Massnahmen her. Deshalb hat das Amt für Umwelt im Frühling 2019 beim Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs Eawag eine Studie in Auftrag gegeben, um die Effekte von technischen seeinternen Massnahmen zur Beschleunigung der Sanierung des Zugersees zu untersuchen. Dabei wurden fünf seeinterne Massnahmen betrachtet. Laut Baudirektion fördert die kostengünstigste Massnahme – die Zirkulationsunterstützung mit Pressluft im Winter – die natürliche winterliche Mischung im See und mobilisiert dadurch die grossen Nährstoffdepots aus der Seetiefe ins Oberflächenwasser, sodass die Nährstoffe via Lorze in Cham aus dem See abfliessen können.

Mit einer solchen Zirkulationsunterstützung könnte bei konstant hoch bleibender Phosphorbelastung aus dem Einzugsgebiet bis ins Jahr 2050 im See ein mittlerer Phosphorgehalt von rund 40 Milligramm pro Kubikmeter erreicht werden. Das wäre die Hälfte des heute gemessenen Gehalts. Die Zuger Baudirektion beabsichtige, dem Regierungsrat im nächsten Jahr eine umfassende Auslegeordnung vorzulegen – womöglich auch hinsichtlich seeexterner Massnahmen, führt Florian Weber weiter aus.

