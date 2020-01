Das Rätsel um das Kreuz beim Kolinplatz Beim Kolinplatz im Herzen der Stadt Zug hat sich ein Türbogen zu einem Torbogen gewandelt. Marco Morosoli 25.01.2020, 05.00 Uhr

Das Wappen des Zuger Korporationsgeschlechts Schwerzmann prangt ohne Hinweisschild über dem Torbogen zum Innenhof des Stadthauses. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. Januar 2020)

Im Kolingeviert, welches zwischen der Kirchenstrasse und der Grabenstrasse eingeklemmt ist, hat sich in den letzten Jahren sehr vieles – zum Guten – verändert. Das ist notwendig geworden, da ein Feuer in diesem Bereich viel Bausubstanz vernichtet hat. Jetzt ist alles wieder so hergerichtet, damit Touristen nicht den Eindruck gewinnen, dass inmitten der Stadt Zug ein «Lost place», also ein vergessener Ort, vorhanden ist.

Im Zuge dieser Bauarbeiten im Bereich des Kolingevierts sind allerlei interessante Puzzleteile zur Zuger Stadtgeschichte aufgetaucht. So treibt in einem Haus an der Kirchenstrasse auf einem weiss-schwarz gehaltenen Gemälde der Erzengel Gabriel drei Hunde vor sich her. Die drei Vierbeiner stehen für die christlichen Tugenden Glauben, Hoffnungen und Liebe. Dieses Schmuckstück ist heute nicht mehr zugänglich.

Das ist schade. Aber nur einen Steinwurf von diesem wundersamen Engel entfernt, prangt auf einem Torbogen, der sich links vom Eingang zum Pfauen befindet, ein Wappen. Da es nicht farbig ausgeführt ist, laufen die meisten unter ihm hindurch, ohne ihm Beachtung zu schenken.

Die Sache mit dem Baujahr führt in die Irre

Auf dem Schild ist ein Dreiberg zu sehen. Oberhalb diesem befindet sich ein Passionskreuz, dem rechts noch ein kleiner Haken angefügt ist. Ebenfalls sichtbar sind zwei Sterne. Hinweise auf den Urheber lassen sich vor Ort nicht finden. Immerhin hilft das Buch «Zeitbild» von Ueli Kleeb und Caroline Lötscher weiter. Der heutige Torbogen ist noch bis vor wenigen Jahren ein Eingang zur dortigen Liegenschaft Kolinplatz 19 gewesen. Erbaut ist das Gebäude laut Zugmap im Jahre 1902. Die Jahreszahl ist aber leider nichts anderes als ein Platzhalter.

Der Zufall bringt endlich des Rätsels Lösung

Das Suchen beginnt. Im Internet findet sich vieles, doch noch lange nicht alles. Es ist schnell einmal zu vermuten, dass es sich um ein Wappen eines Zuger Geschlechts handeln muss. Also das Zuger Mappenbuch von Albert Iten durchstöbern. Da auch die Farben nicht definiert sind, gestaltet sich die Suche sehr langwierig. Wie sooft, ist es dann ein Zweiter, der das Rätsel auflöst. Das gesuchte Wappen gehört der Familie Schwerzmann. Ein Zuger Korporationsgeschlecht. Das Wappenbuch des Kantons Zug gibt zu m Namen Schwerzmann preis: «Nach der Schwerzlen bei Ibikon benanntes Bauerngeschlecht von Risch, das sich über den Ennetsee ausbreitet und namentlich in Zug zur Bedeutung gelangte.» Ein Teil der heutigen Familie Schwerzmann, so das oben zitierte Wappenbuch, stamme vom 1760 nach Zug gezogenen Karl Franz Schwerzmann. Der habe neben dem Stadtarchiv ein Haus besessen. Dadurch ist das Rätsel vollends gelöst. Gemäss dem Namensbuch von Beat Dittli stammt der Name Schwerzmann vom Gebiet «Schwerzlen» in der Gemeinde Risch. Schwerzeln bedeutet «eine Stelle mit dunklem Boden». Mit den nun zur Verfügung stehenden Angaben lässt sich auch noch das blasse Wappen oberhalb des Torbogens färben. Das Wappen der Familie Schwerzmann zeigt auf blauem Hintergrund einen grünen Dreiberg, eine weisse Hausmarke, die von zwei goldenen, sechszackigen Sternen eingefasst ist. Sechszackige Sterne sind in der deutschen Heraldik gebräuchlich.

Der Haken mit dem Passionskreuz

Das Kreuz hat bis auf den nach rechts hochgeklappten Fussteil die Form eines Passionskreuzes. Der hochgebogene Teil macht das Kreuz im Familienwappen des Korporationsgeschlechts Schwerzmann dann heraldisch zu einer Hausmarke. Christliche Zeichen sind in vielen Familienwappen aber auch anderen Hoheitszeichen gebräuchlich.

Hinweis

Mit «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.