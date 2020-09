Das sind die neuen Zuger Polizistinnen und Polizisten Am Freitagnachmittag hat Sicherheitsdirektor Beat Villiger sieben Frauen und 16 Männer als neue Zuger Polizeiangehörige in die Pflicht genommen. Die feierliche Zeremonie fand im Theater Casino in Zug statt. 26.09.2020, 13.54 Uhr

Polizistinnen und Polizisten flankiert vom Sicherheitsdirektor Beat Villiger (links) und Kommandant Thomas Armbruster (rechts). Bild: Zuger Polizei

(dvm) An der diesjährigen Inpflichtnahmefeier sind neun Absolventen des Polizei-Lehrgangs in die Pflicht genommen worden, wie die Zuger Polizei mitteilt. Sie haben die Ausbildung an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) im Februar beziehungsweise im August 2020 erfolgreich abgeschlossen. «Wir sind stolz, Sie alle bei uns im Korps herzlich willkommen zu heissen», begrüsste Thomas Armbruster, Kommandant der Zuger Polizei, die rund 120 Gäste und Angehörige. Er gratulierte den Aspirantinnen und Aspiranten zur bestandenen Ausbildung. «Mit Ihrem Eintritt sind Sie für die Wahrung der Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich und versprechen, deren Rechte und Freiheiten zu schützen. Wir als Polizei haben eine Vorbildfunktion und als Einsatzorganisation auch die Pflicht, die Regierung, die Verwaltung und die Partnerorganisationen zu unterstützen - gerade auch jetzt in der Coronasituation.»