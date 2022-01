Den Zuger Kalender gibt es immer noch

Das spezielle Jahrbuch Altbacken ist bei diesem Kalender einzig die Titelschrift Der Zuger Kalender liegt nun als 167. Ausgabe vor. Das Kernstück bildet der Jahreskalender, welcher mehr als nur eine Liste der offiziellen Namenstage bietet – und das auf einen Blick. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als der Zuger Kalender im Jahre 1855 zum ersten Mal erschien, war der Schweizer Bundesstaat gerade einmal sieben Jahre alt. Das jährlich erscheinende Kalenderwerk hat im Laufe der Zeit die eine oder andere Layoutänderung gemacht. Doch in seinen Grundzügen ist dieses Presseerzeugnis ein Hort der Beständigkeit. Die aktuelle Ausgabe des Kalenders erscheint unter Obhut des «Bote der Urschweiz» und hat wiederum allerlei zu bieten.

Der Zuger Kalender 2022 kommt mit einem ansprechenden Titelbild daher. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Januar 2022)

Es gibt in diesem Jahreskalender Kochrezepte, Kurzgeschichten, Rätsel und eine Liste aller aktuellen Regierungsräte der Zentralschweiz. Optimal ist zudem die eingefügte Chronik. Sie bietet den Lesenden eine Gedächtnisstütze über Vergangenes. Natürlich könnten diese Ereignisse auch im Internet gefunden werden, doch in einer Hinsicht ist ein Printerzeugnis immer noch unschlagbar: die Übersichtlichkeit. Dass beide Parlamente im Kanton Zug von Frauen präsidiert werden, darf als bekannt gelten. In weiteren Kurztexten können Interessierte das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren lassen.

Der Kalender ist in einigen Bereichen von der Aktualität überholt worden

Ebenso findet sich im Zuger Kalender, es gibt auch noch Ausgaben für die Kantone Schwyz und Uri sowie für das Freiamt, eine Liste der grössten Arbeitgeber in der Zentralschweiz. Zu bemängeln ist einzig, dass die Bevölkerungszahlen der Kantone im Einzugsgebiet des Kalenders per Ende 2019 aufgeführt sind. Dass die Posttarife nicht mehr aktuell sind, ist auch störend. Hierbei ist bezüglich der Aktualität das Digitale natürlich immer im Vorteil, da der Redaktionsschluss für den Kalender jeweils auf den Spätsommer fixiert ist.

Historische Fotografien zeigen, wie die Region früher aussah. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Januar 2022)

Eine Augenweide sind die verschiedenen alten Ansichten von Bauten und Landschaften. Das Kur- und Gasthaus Chalet-Finstersee entstand im Jahre 1908 an der Stelle einer im Jahr zuvor abgebrannten ehemaligen Zollstation. Das einem Chalet nachgebildete Gebäude stand jedoch nur gerade 70 Jahre. Die heute dort stehenden Bauten sind 1978 entstanden. Ein weiterer Hingucker ist eine Villa an der Zugerbergstrasse in der Stadt Zug. An deren Stelle ist 1936 die Liebfrauen-Klinik entstanden, welche wiederum vor rund 20 Jahren eingerissen wurde. Heute steht auf diesem Gelände ein Mehrfamilienhaus.

Auf die Sonnenscheindauer legt der Kalender einen grossen Wert

Der Zuger Kalender gibt zudem seit Jahren Hinweise, wann die Sonne auf- und wieder untergeht. Bei denjenigen Leserinnen und Lesern, welche diese Information nutzen, kommt aktuell Freude auf. Die Tage werden seit dem 22. Dezember wieder länger. Am Morgen sind die Veränderungen des Tagesbeginns zaghafter als am Abend. So geht am 31. Januar 2022 die Sonne rund 40 Minuten später unter als noch am ersten Tag des laufenden Jahres.

So sah der Zuger Kalender vor zwei Jahren aus. Bild: PD

Informativ ist im Weiteren ein Bericht über den Freiämter Ort Muri. Diese Stadt beherbergte einst ein Kloster. Was weniger bekannt sein dürfte: Muri war während rund eines halben Jahrhunderts ein Bade- und Luftkurort. Ein Badehaus öffnete 1867 ganz in der Nähe des Klosters seine Türen. Der Badebetrieb endete 1917, als das Badehaus verkauft wurde. Was innerhalb dieser Zeit alles geschah, ist im Zuger Kalender detailliert zu lesen.

Der Zuger Kalender kostet im Einzelverkauf 15 Franken. Mehr über diese 160 Seiten umfassende Broschüre finden Sie auf www.zugerkalender.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen