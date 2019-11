Leserbrief Das Stadtbild wird gestört «Asiatische Touristen sind unbeliebt», Ausgabe vom 29. Oktober

Ich finde es in der Stadt Luzern langsam echt zu viel. Es sind sehr viele Touristen in der Stadt, welche oftmals ziemlich unfreundlich sind. Ich frage mich, wieso es nur in Luzern so viel gibt.

In anderen Städten sind es bei weitem weniger. Die meisten asiatischen Touristen befolgen unsere Regeln nicht, schmeissen Abfall auf den Boden und weiteres.

Das Bild, welches man von der Luzerner Stadt hat, wird fast schon zerstört mit den ganzen Touristen.

Jaques Webster, Baar