Das Theater Casino Zug eröffnet eine digitale Bühne Unter #meintheatercasinozug ruft das Theater Casino Zug auf, kreative Beiträge zu posten. Damit lokale Kulturschaffende auch bei geschlossenen Theatern und Museen präsent bleiben. 01.04.2020, 12.00 Uhr

(mua) Das Theater Casino Zug eröffnet eine digitale Bühne. Kreative – vor allem lokale Profis wie Amateure – sind aufgerufen, unter #meintheatercasinozug ihre Beiträge zu posten und so auch bei geschlossenen Theatern und Museen vor Ort präsent zu bleiben und sich mit ihrem Publikum zu verbinden, heisst es in einer Medienmitteilung des Theater Casino. Denn das Bühnengeschehen liegt bekanntlich seit dem 13. März im Theater Casino Zug still.

Katrin Kolo, die neue Intendantin der Theater- und Musikgesellschaft Zug, die ab der nächsten Saison das künstlerische Programm im Theater Casino verantwortet, nehme dieses Vakuum nicht tatenlos hin, schreiben die Verantwortlichen. Ab dem 1. April bittet sie daher auf der Webseite auf die digitale Bühne. Dort erscheinen automatisch Video- und Bild-Beiträge, die Profis wie Amateure, auf Instagram unter #meintheatercasinozug veröffentlichen.

Erste Bühnenproduktion von Katrin Kolo

«Ich habe mich gefragt, wie die lokalen Kreativen – bekannt oder unbekannt, Profi oder Amateurin – in der momentanen Situation arbeiten und für ein Publikum präsent sein können», wird Katrin Kolo in der Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass neben den – aktuell im Netz haufenweise kursierenden – Streamings von Berühmtheiten, gerade jetzt eine Plattform für lokale künstlerische Beiträge von und für Zuger und Zugerinnen inspirierend ist und verbindend wirkt. Grosse Namen und Nicht-Zuger, die ja auch bei uns im Haus gastieren, sind natürlich auf dieser digitalen Bühne ebenso willkommen.»

Für Katrin Kolo, die ihre Position als Intendantin im letzten November angetreten hat, ist dies sozusagen die erste «Bühnenproduktion», die sie verantwortet. «Natürlich hätte ich mir einen anderen Einstieg gewünscht», sagt die Theaterleiterin. Und fügt hinzu:

«Ich bin aber eine, die versucht, jeweils die Chancen zu sehen, die sich ergeben, wenn etwas mal nicht so läuft, wie geplant.»

Für Kulturschaffende – ob Profis oder Amateure – sei #meintheatercasinozug eine Chance, auch bei geschlossenen Theatern und Museen mit ihrem aktuellen Schaffen präsent zu sein, für das Publikum, die Möglichkeit mit der lokalen Szene in Kontakt zu bleiben und – in einer Zeit des voneinander Abstandnehmens – für alle ein verbindendes Element, heisst es weiter in der Mitteilung.