religion und gesellschaft Uniprofessor Peter G. Kirchschläger spricht über das Tierwohl aus ethischer Sicht Der Theologe und Philosoph Peter G. Kirchschläger plädiert im Forum Ökumene an der Universität Luzern für einen guten Umgang mit allen Tieren. Monika Wegmann 05.05.2022, 16.57 Uhr

Das Ökumenische Institut und der Ökumenische Förderverein führen am kommenden Dienstag in der Universität Luzern das Forum Ökumene durch: Peter G. Kirchschläger, Professor für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik ISE, wird zum Thema «Das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren aus ethischer Perspektive» referieren.

Bei der Umsetzung des Tierschutzgesetzes gebe es noch Luft nach oben, sagt Theologe und Philosoph Peter G. Kirchschläger. Bild: Getty

In einem Gespräch erachtet er – trotz der vielen Probleme in der Welt – das Thema auch heute als relevant, interessant und ­bedeutsam. «Der Umgang mit Tieren ist ethisch relevant, wenn man beispielsweise an die medizinische Forschung denkt, die Tierversuche für Kosmetik und den Fleischkonsum. Man muss sich den aktuellen Fragen stellen, ich will zu einer ethischen Orientierung beitragen.»

Das Tier darf kein Produkt sein

Aber wenn man von Menschenwürde spricht, was ist mit der Würde des Tieres? Er gibt zu bedenken, dass man bei Tieren eher den Eigenwert betonen sollte, weil zwischen Menschen und Tieren eine Differenz bestehe und der Begriff Menschenwürde ein absolutes Instrumentalisierungsverbot beinhalte: «Dennoch darf das Tier kein Produkt sein, denn beide sind verletzbar. Der Mensch hat die Fähigkeit, seine Verletzbarkeit zu reflektieren und ist moralfähig.»

Der Theologe und Philosoph Peter G. Kirchschläger Bild: PD

Auf diesem ethischen Grundsatz könne er sein Handeln ausrichten und sich für die Menschen und den Tierschutz einsetzen.

«Selbst in der Bundesverfassung sind die Würde des Tieres und ein Tierschutzgesetz enthalten. Allerdings gibt es in der Praxis noch Luft nach oben.»

Schon in der Bibel werde in der Genesis die Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung betont. «Es wird hier die Basis gelegt für einen rücksichtsvollen Umgang mit Tieren. Die Menschen sind in der Verantwortung zur Schöpfung und sollen ihr Sorge tragen.»

Reichere Länder könnten einen Beitrag leisten

Dem Theologen ist wichtig zu erklären, dass die Sätze über die Unterwerfung der Erde und das Herrschen über Tiere und Pflanzen noch heute oft falsch interpretiert würden. Beim Umgang mit dem Tier gebe es zudem kulturelle und sozioökonomische Unterschiede.

«Bei indigenen Gemeinschaften spielt der Nachhaltigkeitsgedanke eine grössere Rolle. Wir können von ihnen noch etwas lernen»,

so Kirchschläger.

In Demokratien komme das Tierwohl mehr zum Tragen. «Man kann sich informieren, seine Meinung und Kritik offen einbringen.» Diese Länder seien offen für Veränderungen. «Ich bin zuversichtlich, denn es gibt positive Anzeichen für nötige Verbesserungen. Die reicheren Länder könnten einen Beitrag leisten, ­indem sie dem Tierwohl mehr Beachtung schenken würden.» Die Grosskonzerne würden im Umgang mit den Tieren den ­Fokus zu einseitig auf Gewinnmaximierung setzen.

Geringer Fleischkonsum ist vertretbar

Für den Konsumenten sei es angesichts der riesigen Fleischauslagen in den Läden schwer, den Bezug zur Tierethik herzustellen. «Jeder sollte sein Verhältnis dazu selber reflektieren. Wenn ich etwas kaufe, ist das wie eine politische Stimmabgabe. Man kann zu den Produktionsbedingungen Ja oder Nein sagen.»

Die Menschen seien «Konsum-Actors» und hätten eine gewisse Macht. «Der Fleischkonsum ist grundsätzlich vertretbar. Aus ethischer Sicht sollte man sicher möglichst wenig Fleisch essen und sich eher vegetarisch oder vegan ernähren.» Er selbst sei kein Vegetarier, aber auf dem Weg, gibt Kirchschläger zu.

Verwöhnte Haustiere

Jeder findet Jungtiere herzig, ob Hunde- oder Eisbärenbabys. Im Internet wird oft ein Haustier gekauft, das dann verwöhnt und wenig artgerecht gehalten wird. Jeder kennt solche Fälle. Diskutiert wird auch darüber, ob Tiere Gefühle haben. Dazu sagt Kirchschläger:

«Ich denke, es ist eine Form des Empfindens, die über den Instinkt hinausgeht.»

Werden Haus- oder Nutztiere besser behandelt? Peter G. Kirchschläger, der sich neben der Forschung als beratender Experte in nationalen und internationalen Organisationen wie UN, Unesco, OSZE und anderen für Ethik und Menschenrechte engagiert, sagt zuletzt: «Ich bin bei diesem Unterschied vorsichtig. Man sollte mit allen Tieren einen guten Umgang pflegen. Ein Phänomen ist für mich das Haustier, denn hier kann sich eine Form von Beziehung entwickeln.»

Doch man solle im Umgang nicht übertreiben und den Tieren mehr zukommen lassen als den Menschen. «Das fände ich problematisch.»

Peter G. Kirchschläger referiert zu diesem Thema im Forum Ökumene der Universität Luzern, Hörsaal 9, am Dienstag, 10. Mai, 18.15 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos.