Wasserball Das U20-Team von Zug und Ägeri ist Schweizer Meister Dank des besseren Torverhältnisses bezwang es Winterthur im Final. 09.06.2022, 16.49 Uhr

Die Spielgemeinschaft Zug Ägeri hat die Partie gegen den SC Winterthur für sich entschieden und so den Schweizer-Meister-Titel in der U20-Kategorie gewonnen. Nach dem mit 16:7 klar gewonnenen Hinspiel setzen sich die Zugerinnen trotz einer 6:9-Niederlage in Winterthur dank des besseren Torverhältnisses durch.