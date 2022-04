Vereine&Verbände Das Vereinsleben des Zuger Efficiency Clubs hat wieder Fahrt aufgenommen Von medizinischen Themen über soziales Engagement bis zur Textilindustrie: Der Efficiency Club trifft sich wieder. Für den Efficiency-Club Zug: Joëlle Guldin 01.04.2022, 16.04 Uhr

Der Verein besuchte die Firma Workfashion in Hagendorn. Bild: PD

Nach einer pandemiebedingten Durststrecke treffen sich die Klubmitglieder des Efficiency-Club-Zug wieder regelmässig zum monatlichen Austausch. Der Klub organisiert für seine rund 60 Mitglieder interessante Referate oder Besichtigungen.

So startete die Eventreihe im Januar mit einem topaktuellen Referat von Dr. Matthias Winsitörfer, dem Spitaldirektor des Kantonsspitals Zug, zum Thema «Herausforderung Coronavirus». In eindrücklichen Worten schilderte der Mediziner, was die Pandemie für das Kantonsspital Zug während rund zwei Jahren mit sich brachte. Im Februar war der Klub zu Gast im Podium 41, eine Institution der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ). Die Geschäftsführerin der GGZ, Maria Hügin informierte über das soziale Engagement des 1884 gegründeten Vereins und präsentierte die dazugehörigen Institutionen.

Produktion in Mazedonien, alles andere in Hagendorn

Mitte März öffnete die Firma Workfashion in Hagedorn ihre Pforten und gab einen Einblick in die facettenreiche Welt der Textilindustrie. Der Verwaltungsratspräsident Erwin Stadelmann gab eine kurze Einführung zur Firmengeschichte und informierte über die verschiedenen Herausforderungen der Textilbranche. Workfashion produziert mit rund 75 Mitarbeitenden Arbeitskleidung für mehr als 1000 Kunden. Entwicklung, Vertrieb und Logistik geschieht am Standort in Hagedorn – produziert wird in Mazedonien. Mit gelebten Grundwerten der Nachhaltigkeit, der sozialen Fairness, der Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit differenzieren sie sich von ihren Mitbewerbern.