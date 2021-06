NACH DEM STURM «So etwas habe ich noch nie erlebt»: Rekordgewitter verhagelt die Ernte – und verursacht Schäden in Millionenhöhe Gefüllte Keller, geflutete Läden, zerstörte landwirtschaftliche Kulturen: Der Schaden, den das Gewitter vom Montagabend hinterlässt, geht schon jetzt in die Millionen. Über 200 Feuerwehrleute standen allein im Kanton Zug im Einsatz. Kilian Küttel und Christian Peter Meier 22.06.2021, 19.04 Uhr

Der Hagel hat Pirmin Landolts Erdbeeren zugesetzt. Bild: Kilian Küttel (Baar, 22. Juni 2021)

«Seit 20 Jahren bewirtschafte ich unseren Hof. So etwas habe ich noch nie erlebt.» Gegen 18.30 Uhr am Montagabend fegt ein Unwetter über die Zentralschweiz, das zeigt, wozu die Natur innert 20 Minuten im Stand ist: 44 Millimeter Niederschlag in Sihlbrugg, 15'000 Blitze zwischen Entlebuch und Zürcher Oberland, geknickte Bäume, Verkehrschaos, volle Keller, überschwemmte Läden. Und Hagelkörner gross wie Radiergummis.

Vor allem das macht Pirmin Landolt zu schaffen. Als es anfängt, ist Landolt – 45 Jahre alt, in der dritten Generation auf dem Hof Unterau bei Baar – im Stall. Erst zieht der Wind an, plötzlich luftet es von allen Seiten, dann hört er den Regen. «Als aus dem Prasseln ein lautes Klopfen wurde, wusste ich, es hagelt. Das war kein schöner Moment», sagt der Landwirt am Dienstag nach dem Unwetter, das auf seinem Land schwere Schäden angerichtet hat.

Am empfindlichsten trifft der Sturm die gut 7000 Erdbeerstauden. Rote, grüne, weisse Beeren, die meisten kaputt, 30 Aren verwüstet. Was noch ganz ist, kann Landolt im Hofladen nicht mehr als Erstklassprodukt verkaufen. Deshalb ruft die Bauernfamilie zur Aktion, bietet die Beeren für vier Franken das Kilo zum Selberpflücken. Pirmin Landolt, der trotz allem vom Glück im Unglück spricht, sagt:

«Wenn man die jetzt gleich verarbeitet, kann man sie wunderbar brauchen. Hängen sie zu lange, fangen sie an zu faulen.»

Denn drei Viertel der Ernte waren schon eingefahren, als das Gewitter die Region überraschte.

Ortswechsel: Franz Röösli ist Bauer in Hellbühl. Das Lachen ist dem Luzerner zum Glück nicht vergangen. Obwohl: Grund zur Sorge hat er durchaus. Denn auch auf seinem Hof hat das Unwetter vom Montag grossen Schaden angerichtet. Die zerzausten Rosen und das Blättermeer vor dem Wohnhaus sind dabei noch das geringste Problem. An die Substanz gehen ein grösstenteils zerstörtes Weizenfeld von 5,3 Hektar Grösse und ein etwas kleineres mit Mais.

Bis vor dem brutalen Hagelniedergang wuchs hier künftiges Futter für die Milchkühe und Schweine, die auf Rööslis Hof in der Unterschwand gehalten werden. Ausserdem hätte ein Teil des Ertrags verkauft werden sollen. Nun wird der 45-jährige Landwirt wohl umgekehrt Futter zukaufen müssen. Ein Augenschein zeigt: Der noch junge Mais sieht aus, als hätte ihn bereits eine Kuh im Maul gehabt.

Der Hellbühler Bauer Franz Röösli auf seinem arg zerzausten Maisfeld.

Bild: Eveline Beerkircher

Dass er im Frühling in strengen Linien angesät wurde, ist kaum mehr zu erkennen. Es ist ein deprimierender Anblick. Etwas weniger havariert sieht auf den ersten Blick der Futterweizen aus. Doch wer genauer hinschaut, begreift: Auch hier ist nicht mehr viel zu holen. Noch stehen zwar die Stängel, doch die Ähren sind zu einem Grossteil geknickt und dürften in den nächsten Tagen verdorren. Ohne den Experten vorgreifen zu wollen, sagt Franz Röösli:

«Ich schätze den Schaden auf 60 bis 70 Prozent.»

Damit ist auch gesagt, dass der Hellbühler Glück im Unglück hat: Er ist bei der «Schweizer Hagel» versichert. Freiwillig, wie er betont. Dies zahlt sich nun aus und mag auch zu einem Teil die Gelassenheit erklären, mit der Röösli dem Ereignis begegnet.

Bei der «Schweizer Hagel» dürften zur gleichen Zeit die Telefone heiss laufen. Gemäss einer Medienmitteilung rechnet die genossenschaftlich organisierte Versicherungsgesellschaft aufgrund der Wetterereignisse schweizweit mit rund 2500 Schadenmeldungen und einer Schadensumme von rund 18 Millionen Franken. Betroffen seien nebst Ackerbau Gemüsekulturen, Gärtnereien, Grasland, Tabak, Obst und Beeren.



Apropos Obst: Die Lage in der Landwirtschaft ist angespannt, sagt Beatrice Rüttimann vom Schweizer Obstverband: «Zuerst der Frost im Frühling und jetzt das. Die Natur kann manchmal grausam sein.» Äpfel, Zwetschgen, Chriesi – was nicht geschützt ist, fällt dem Sturm zum Opfer. Manchmal hilft nicht einmal das: «An mehreren Stellen wurden Hagelnetze heruntergerissen», so Rüttimann, die angibt, einige Verbandsmitglieder habe der Sturm hart getroffen, andere fast nicht:

«In Rotkreuz gab es schwere Schäden, in Hünenberg praktisch keine.»

Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Und wie steht es um die Schäden an Gebäuden? Im Kanton Luzern gibt die Gebäudeversicherung Entwarnung. Die Schäden würden sich in Grenzen halten, teilt sie mit. Sie rechnet mit 600 Schadensmeldungen und einer Summe von drei Millionen Franken. «Die Höhe der entstandenen Gebäudeschäden ist für ein Sommergewitter üblich und mit den Vorjahren vergleichbar.»

Anders präsentiert sich die Situation im viel kleineren Kanton Zug:

Rund 200 Schadenmeldungen erfasste die Gebäudeversicherung Zug bis Dienstagnachmittag. «Die Zahl steigt kontinuierlich, kaum ist ein Gespräch vorbei, klingelt das Telefon schon wieder», sagt Direktor Richard Schärer. Schon jetzt beziffert er die Schadensumme auf 1,1 Millionen Franken. Ein Anstieg ist sicher. Schärer:

«Ein Unwetter mit so hohen Schäden hat es im Kanton Zug schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben.»

Im Einsatz standen am Montagabend die Feuerwehren aus Zug, Baar, Risch, Hünenberg, Cham und Neuheim, wobei die Feuerwehr Baar die Kollegen in Zug, die Feuerwehr Hünenberg jene in Risch unterstützte. Rund 220 Personen von 19 Uhr bis Mitternacht, teilweise länger; alles in allem an die 1100 Mannstunden.

Am häufigsten stiessen die Feuerwehrleute auf überflutete Keller und Garagen, laut Schärer waren demolierte Lammellenstoren ein weiteres häufiges Schadensbild. Für die Zukunft rät Schärer, Gegenstände in Plastik- und nicht in Kartonboxen zu verpacken und sie wenn möglich nicht auf den Kellerboden, sondern auf eine Palette oder Ähnliches zu stellen. Und er bittet, Schäden nicht per Telefon, sondern unter www.gvzg.ch zu melden. Weil eben: «Das Telefon steht praktisch nicht mehr still.»

Grosse Schäden dürfte der Hagelschlag auch an Fahrzeugen verursacht haben. Diese zu beziffern ist noch schwierig. Die Axa als eine der grossen Versicherungsgesellschaften wagt sich dennoch an eine Schätzung: Die Gewitter der letzten vier Tage dürften in ihrem Kundenkreis Schäden von 56 Millionen Franken ausgelöst haben. Die meisten davon beträfen Fahrzeuge, schreibt Axa und weiter: «Wird ein Auto verhagelt, kostet die Reparatur im Schnitt zwischen 2500 und 5000 Franken.»

Strassen wurden gesperrt, Züge fielen aus

Was die Gebäudeversicherung am Dienstag durchmacht, erlebte die Zuger Polizei schon am Montagabend. Laut Sprecherin Judith Aklin verzeichnete die Einsatzleitzentrale während des Sturms 220 Meldungen:

«Die Mitarbeitenden waren stark gefordert. Sie boten die einzelnen Feuerwehren auf und koordinierten die vielen Einsätze.»

Wegen der Wassermassen blieben in Rotkreuz im Kreisel bei der Autobahnausfahrt sowie bei der Autobahnunterführung der A4 in Richtung Küssnacht mehrere Autos stecken. Zudem mussten die Autobahneinfahrt Zug/Luzern sowie die Ausfahrt Hünenberg/Rotkreuz vorübergehend gesperrt werden. «Menschen wurden beim Unwetter glücklicherweise keine verletzt», so Aklin.

Bei einigen wurden einzig Geduld und Flexibilität auf die Probe gestellt: Die Bahnstrecke zwischen Cham und Gisikon war am Montag von 18.52 bis 22.28 Uhr gesperrt, am Zugersee-Ostufer verkehrten zwischen Zug Oberwil und Walchwil ab 19Uhr ebenfalls keine Züge mehr. «Die Bahnhofunterführung in Zug stand unter Wasser und musste für Reisende zeitweise gesperrt werden», sagt SBB-Sprecher Martin Meier. Wie hoch diese Schäden sind, konnte Meier am Dienstag nicht beziffern. Am Bahnhof in Zug sah es derweil zeitweise so aus:

Aus dem Takt fielen auch die Zugerland Verkehrsbetriebe. «Die grossen Wassermassen und überfluteten Unterführungen erschwerten den Transport», erklärt Mediensprecherin Karin Fröhlich. Nach etwas mehr als einer Stunde habe sich die Situation aber wieder normalisiert. Nur auf den Linien 6 und 11 dauerte es länger, bis die Busse wieder auf ihrer gewohnten Route verkehren konnten. Zudem habe es noch einige Hagelschäden an ZVB-Fahrzeugen gegeben.

Auswirkungen: besonders, Phänomen: normal

Auch wenn die Gewitterfront, nachdem sie abgeflaut ist, einen Millionenschaden und viel Arbeit zurücklässt – wirklich ungewöhnlich war sie nicht. Jedenfalls nicht aus meteorologischer Sicht, wie Stephan Bader von Meteo Schweiz sagt. So sei bei der Messstation Cham innert einer Stunde maximal 10,5 Millimeter Regen gefallen. «Solche Stundensummen oder mehr fallen im Juni in Cham alle zwei bis drei Jahre an, periodisch sogar jährlich», so Bader. Anders verhielt es sich derweil im Kanton Luzern:

Rekodverdächtige Niederschläge in Root Laut Angaben von Meteo Schweiz fielen die intensivsten Niederschläge am Montagabend nur während etwa 20 Minuten. Am heftigsten getroffen hat das Unwetter die Regionen um Zug und Luzern, in den ersten zehn Minuten des Gewitters registrierte die Messstation Root etwa rekordverdächtige 37 Millimeter Regen. Zum Vergleich: Der Schweizer Rekord liegt bei 41 Millimetern in zehn Minuten und wurde in Lausanne gemessen. Während des ganzen Gewitters kamen in Sihlbrugg 44 Millimeter Regen zusammen; 14,8 Millimeter waren es in Cham zwischen 18.50 und 19.10 Uhr (die 10,5 Millimeter im Haupttext beziehen sich auf die sogenannte Kalenderstunde zwischen 18 und 19 Uhr). Meteo Schweiz unterhält in Zug keine Messstation, die Werte aus Cham dürften laut dem Wetterinstitut aber vergleichbar mit jenen in der Stadt gewesen sein. Zusätzlich zu den Regenmengen gingen Hagelkörner nieder, die im Durchschnitt 3 Zentimeter im Durchmesser betrugen, lokal aber bis zu 6 Zentimeter gross waren. Gleichzeitig wurden in Luzern Böenspitzen von 97 Stundenkilometern gemessen. Die ganze Gewitterzelle, die von Südwesten über die Region hinwegzog und sich vom Entlebuch bis ins Zürcher Oberland erstreckte, war gemäss Meteo Schweiz «sehr blitzaktiv»: Die Meteorologen gehen von rund 15000 Blitzen aus. (kük)

Zudem gehörte der Juni im Mittelland zusammen mit Juli und August zur Gewitter-Hauptsaison. In Luzern etwa gab es zwischen 2000 und 2019 im Mittel vier Gewittertage im Juni. Laut Bader sind die Regenmengen alleine nicht das Problem, schwierig werde es, wenn Hagel dazukomme: «Zusammen mit heruntergeschlagenem Laub und Ästen verstopft intensiver Hagel oft die Abläufe. Das bringt ein grosses Überschwemmungspotenzial.» So sah es gestern etwa in Emmenbrücke aus:

Oder eben der Hagel bringt Ungemach für die Landwirtschaft. Davon aber lässt sich Familie Landolt auf dem Hof Unterau nicht die Stimmung verderben. Denn Landolts sind nicht allein auf das Geschäft mit den Beeren angewiesen, haben nebst dem Milchbetrieb noch etwa 400 Hühner. «Und die produzieren ja bekanntlich wetterunabhängig», sagt Pirmin Landolt nur halb im Ernst.