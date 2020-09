Das Zuger Obergericht gibt Kleptomanin Recht – und rüffelt die Strafverfolger Weil eine psychisch kranke Frau neue Beweismittel vorlegt, hebt das Obergericht einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft auf. Kilian Küttel 21.09.2020, 16.45 Uhr

Der 18. Juli 2017 ist ein verhaltener Sommertag. Durchschnittlich herrschen 22 Grad in Zug, am wärmsten wird es am frühen Nachmittag, es geht praktisch kein Wind. Gegen 11 Uhr betritt eine junge Frau die Coop-City-Filiale am Bundesplatz. Sie will Lebensmittel einkaufen. Eigentlich. Doch im Erdgeschoss bleibt ihr Blick an den Kosmetika hängen. Sie kann nicht widerstehen, greift zu, packt Produkt um Produkt ein: Conditioner, Maske, Lipgloss, Make-up – all das und mehr landet in ihrer Tasche. Später probiert sie in einer Umkleidekabine zwei BHs an, eine Bluse, ein Paar Strumpfhosen, einen Schal. Sie verlässt das Geschäft, bezahlt hat sie nichts, weder Kleider noch Schminke. Gesamtwert: 396 Franken und 65 Rappen. Doch sie kommt nicht weit. Bevor sie in den Sommer hinaustritt, wird sie von Angestellten am Ausgang aufgehalten. Sofort gibt sie alles zu.

Per Strafbefehl verurteilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug die damals 27-Jährige zu einer bedingten Geldstrafe: 20 Tagessätze à 30 Franken; hinzu kommen 150 Franken Busse. Für die Strafverfolger der Abteilung 1 ist klar: Das war Diebstahl; tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft begangen. Die Beschuldigte wehrt sich nicht, erhebt gegen den Strafbefehl vom 15. November 2017 keine Einsprache. Die Sache ist durch. Dachten alle.

Ärzte attestieren Schuldunfähigkeit

Nicht aber das Obergericht des Kantons Zug. In einem Beschluss vom 18. August, der seit kurzem öffentlich ist, akzeptiert sie ein Revisionsgesuch der inzwischen 30-jährigen Schweizerin. Sie hebt den Strafbefehl auf und weist den Fall zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft zurück. Was war geschehen?

Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Strafbefehl wendete sich die junge Frau am 5. Juni 2020 mit einem Revisionsgesuch an die Staatsanwaltschaft, das dieses ans Zuger Obergericht weitergibt. Darin erklärt sie, zum Tatzeitpunkt im Juli 2017 nicht zurechnungsfähig gewesen zu sein und verweist auf eine Aussage ihres Arztes. Dieser habe der Staatsanwaltschaft bereits während der Untersuchung telefonisch gesagt, er werde ein Attest für seine Patientin ausstellen. Das tut er auch, allerdings geht seine Erklärung erst am 12. Januar 2018 bei den Strafverfolgern ein – also fast einen Monat, nachdem der Strafbefehl ausgestellt worden war. Darin hält der Arzt fest, die Frau leide unter einer wiederkehrenden Depression und Bulimie. Bei dieser Krankheit käme es häufig zu anderen Zwangssymptomen. Im konkreten Fall bestehe der «starke Verdacht» eines zwanghaften Stehlens – auch bekannt als Kleptomanie.

Staatsanwaltschaft verpasst weitere Abklärungen

Diese Diagnose stützen die Aussagen weiterer Ärzte der medizinischen Praxis Zug sowie des Zentrums für ambulante Psychiatrie und Psychotherapie, wie sich jetzt zeigt. Am 10. Juni beziehungsweise 20. Juli dieses Jahres bestätigen vier Ärzte gegenüber dem Obergericht eine vorliegende Kleptomanie, was zu einer «aufgehobenen Schuldfähigkeit» führe. Die Frau sei zum Tatzeitpunkt zwar in der Lage gewesen, das Unrecht ihrer Tat einzusehen, habe aber nicht anders gekonnt, als Kleider und Kosmetika zu stehlen. Diese Aussagen wertet das Obergericht als neue Beweise, die zu einem Freispruch führen können, weshalb sie den Strafbefehl aufhebt.

Im Entscheid halten die Richter fest, dass es die Staatsanwaltschaft bereits nach dem Telefonat mit dem damals behandelnden Arzt verpasst habe, «weitere Abklärungen» zum Gesundheitszustand der Frau zu treffen. Jetzt also geht der Fall zurück an die Staatsanwaltschaft, der Strafregistereintrag der 30-Jährigen wird gelöscht.