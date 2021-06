So alt sind die Gebäude im Kanton Zug – und an Ihrer Strasse

Bild: 1935: Staatsarchiv Kanton Zug/Polizeifoto / 2016: DNS-Transport, Zug/Fotografie: Regine Giesecke, Zug

Das Gesicht des Kantons hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Viele der alten Bauten mussten neuen Gebäude weichen, wie auch an der Kreuzung der Baarer- und Gotthardstrasse (Bilder oben). Eine Datenanalyse unserer Zeitung zeigt, wann die heutigen Bauten entstanden sind – in sechs Grafiken sowie einer Suchmaske mit den Baujahren jeder einzelnen Strasse.