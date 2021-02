Datenanalyse Von der SVP zur BDP: So hat sich das Abstimmungsverhalten der Zentralschweizer Gemeinden verändert Bei Wahlen schwach, mit Parolen stark: Die Bürgerliche-Demokratische Partei hat in der Zentralschweiz die Oberhand erhalten, wenn es um die Ergebnisse bei Abstimmungen geht. Zum Leid jener Partei, aus der sie vor Jahren hervorgegangen ist. Zoe Gwerder, Mark Walther 06.02.2021, 05.00 Uhr

Wenn es um das Abstimmen nach Parolen geht, hat sich die Zentralschweiz in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Die SVP ist in den letzten Jahrzehnten tendenziell schwächer geworden. Die Stimmbevölkerung in den Gemeinden hat vermehrt nach den nationalen Parolen der BDP gestimmt. Die CVP ist ganz von den Spitzenplätzen des Parolen-Rankings verschwunden. Das zeigt eine Auswertung unserer Zeitung von fast 300 nationalen Abstimmungen und den entsprechenden Partei-Parolen der vergangenen 30 Jahre. Einzig der Urnengang im vergangenen November fliesst noch nicht in die Zahlen mit ein.

Über alle drei Jahrzehnte hinweg zeigt sich ein Bild von der Rechten hin zur Mitte. Die SVP, die in den 1990er-Jahren die Zentralschweiz deutlich dominiert, wird zunehmend verdrängt. Auch die CVP, welche in den 1990er-Jahren insbesondere in städtisch geprägten Gebieten vertreten ist, verschwindet in den 2010er-Jahren sogar ganz.

Während in den 2000er-Jahren die Parteienvielfalt an der Spitze des Parolen-Rankings mit CVP, FDP, BDP, GLP und SVP am grössten ist, sind es in den 2010er-Jahren nur noch zwei Parteien, auf die sich fast alle Gemeinden aufteilen: die BDP und die SVP. Einzig Realp stimmt noch am häufigsten so, wie es die FDP vorgibt.

Die 1990er-Jahre: SVP im Hoch, die CVP noch gut vertreten

Am stärksten war die SVP vor der Jahrtausendwende. Sie gewinnt in den 1990er-Jahren das Rennen um die meisten Gemeinden: 118 stimmten gemäss ihrer Parole (wobei sie auch in Sachseln und Lungern zu den Gewinnerinnen gehörte – punktgleich mit der FDP, die in der Grafik als alleinige Gewinnerin markiert ist). Die CVP weist 42 Gemeinden auf, die FDP zwei und die EVP eine.

Die 2000er-Jahre: grosser Auftritt der GLP, erstes Aufflackern der BDP

In den 2000er-Jahren, also von 2000 bis 2009, mischen neben SVP und CVP erstmals auch die neu gegründeten Parteien GLP (2007) und BDP (2008) im Parolenranking mit. Die SVP verliert 8 Gemeinden, bleibt aber in mit 110 Gemeinden die stärkste Partei (in der Grafik werden Malters und Geuensee als GLP bezeichnet, wobei es dort einen Doppelsieg zusammen mit der SVP gibt). Die BDP, die in den 10 Jahren danach in der Zentralschweiz die Spitzenposition einnimmt, kam damals auf 10 Gemeinden. Die GLP, die in den Jahren danach wieder ganz von der Bildfläche verschwindet, steigt mit 24 Gemeinden ins Ranking ein, und die CVP kann noch in 18 Gemeinden ihre Parole am häufigsten durchsetzen – also in weniger als der Hälfte verglichen mit den 10 Jahren zuvor. Die FDP gewinnt das Rennen einzig in Hochdorf.

Die 2010er-Jahre: BDP dominiert, SVP serbelt

In den 2010er-Jahren ist die Zentralschweiz zweigeteilt. Die SVP verliert auch ländlichere Gemeinden. Einzig in den Kantonen Schwyz und Uri verteidigt sie eine Mehrheit. Über die ganze Zentralschweiz hinweg erhält die Bürgerlich-Demokratische Partei die Oberhand. Von den 161 Gemeinden stimmen 98 am häufigsten gemäss ihrer Parole. Deutlich abgeschlagen: die SVP mit 62 Gemeinden und die FDP mit einer Gemeinde.

Wobei auch erwähnt werden muss, dass bei der zweitgrössten Übereinstimmung in den vergangenen 10 Jahren die FDP mit 98 Gemeinden die Nase vorn hat und sich oft der Prozentsatz gewonnener Abstimmungen pro Gemeinde vom Erstplatzierten (wie auf der Grafik eingefärbt) zum Zweitplatzierten nur marginal unterscheidet.

Über alle drei Jahrzehnte stammen die Gewinner-Parteien ausschliesslich aus dem Mitte-Rechts-Spektrum: CVP, BDP, GLP, FDP und SVP. Zwischen 57 und 94 Prozent beträgt der Anteil an Abstimmungen, bei welchen ihre Parole befolgt wurde. Die SP und die Grünen schaffen es hingegen nie unter die Top 3 der Gemeinden. Sie haben in der ganzen Zentralschweiz einen schweren Stand und bewegen sich bei Werten zwischen 21 Prozent (Alpthal SZ, 2010er-Jahre) und 72 Prozent (Luzern LU, 2010er-Jahre).

Die BDP: bei Abstimmungen top, bei Wahlen flop

Dass die Mittepartei inzwischen am meisten Abstimmungen gewinnt, überrascht nicht. Ihre Parolen decken sich häufig mit den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament, denen das Stimmvolk mehrheitlich folgt. Allerdings profitiert die Mitte wenig bis gar nicht von ihren Abstimmungs-Erfolgen, wenn gewählt wird.

Denn der Erfolg bei Abstimmungen sei keine Garantie für gute Wahlresultate, sagt Politgeograf Michael Hermann. Wähler wählten taktisch, um Einfluss zu entfalten. Das heisst: Lieber etwas linker oder rechter, als sie eigentlich sind. «Parteien in der Mitte haben es darum nicht so einfach», sagt Hermann.

Umgekehrt verhält es sich bei den linken Parteien. Sie haben in den letzten 30 Jahren am wenigsten Abstimmungen gewonnen. Besonders schwierig hatten es SP und Grüne zu Beginn des neuen Jahrtausends. «In der Gesellschaft fand eine konservative Wende statt», sagt Hermann. Nachdem die 1990er-Jahre ein Jahrzehnt des Umbruchs waren, sei die Skepsis gegenüber EU, Zuwanderern und dem Islam nach dem 11. September 2001 gewachsen.

Datenauswertung Die Daten zu den Abstimmungsresultaten stammen vom Bundesamt für Statistik, jene zu den Parolen von Swissvotes. In der Analyse wurden insgesamt 283 Abstimmungen der Jahre 1990 bis 2020 ausgewertet. Das Bundesamt für Statistik hat die Gemeinderesultate auf dem heutigen Gemeindestand berechnet. Das heisst, bei Gemeindefusionen werden die Resultate der zuvor eigenständigen Gemeinden zusammengerechnet. Parteiparolen Bei der Übereinstimmung der Parolen gelten nur eindeutige Resultate. Also bei Ja- oder Nein-Parolen. Wurde Stimmfreigabe beschlossen oder keine Parole ausgegeben, ist die Abstimmung nicht mitgezählt. Datenaufbereitung: Stefan Trachsel