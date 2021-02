Datenanalyse Wie Zug bei Abstimmungen vom CVP- zum BDP-Land wurde Obwohl es von der Bürgerlich-Demokratischen Partei keine Zuger Ortsvertretung gibt, hat sie in den vergangenen zehn Jahren die Oberhand im Kanton gewonnen. Zumindest, wenn es darum geht, mit welcher nationalen Parteiparole das Abstimmungsergebnis der Gemeinden am häufigsten übereinstimmt. Zoe Gwerder 06.02.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Zug ist in seinem Abstimmungsverhalten sehr einheitlich geworden. So haben fast alle Zuger Gemeinden in den vergangenen zehn Jahren bei nationalen Abstimmungen am häufigsten gemäss der nationalen Parole der BDP gestimmt. Einzig die Gemeinde Oberägeri stimmt noch am meisten gemäss der SVP-Parole. Dies zeigt eine Auswertung unserer Zeitung. Hierbei sind die nationalen Parteiparolen von fast 300 Abstimmungen der vergangenen 30 Jahre mit den Abstimmungsergebnissen der Gemeinden abgeglichen worden.

Im Vergleich zu den 1990er-Jahren büsste insbesondere die CVP sehr viele Gemeinden ein. Hatte sie damals noch in sieben die Oberhand, verlor sie in den Nullerjahren drei Gemeinden. Eine Entwicklung, die sich fortsetzte, sodass sie in den 2010er-Jahren ganz ohne eine Gemeinde dasteht. Die SVP hingegen machte von den 1990er-Jahren zu den Nullerjahren gar eine Gemeinde wett, bevor sie alle bis auf Oberägeri wieder verlor.

Die FDP verpasst Spitze oft hauchdünn

Nie als Siegerin erscheint die FDP. Doch sie ist erfolgreicher, als dies auf den ersten Blick den Eindruck macht. In den 1990er-Jahren verpasst sie in Oberägeri um wenige Zehntelprozente den ersten Platz. Und in den Nullerjahren fehlt ihr ebenfalls nur sehr wenig, um gleich in drei Gemeinden den Sieg mit der CVP zu teilen. Namentlich in Hünenberg, Cham und Steinhausen. Allgemein steht die FDP in vielen Gemeinden auf dem zweiten Platz – insbesondere dort, wo CVP oder BDP die Spitzenposition belegen.

Ein relativ kurzes Aufflammen erlebte die GLP zwischen 2000 und 2009. Immerhin zwei Gemeinden stimmten in diesem Zeitraum am häufigsten gemäss der Parole der Grünliberalen – Zug und Menzingen. Die Partei war auf nationaler Ebene erst 2007 gegründet worden.

Linke schafft es nie unter die besten Drei

Die Gewinner-Parteien stammen über alle Jahrzehnte ausschliesslich aus dem Mitte-Rechts-Spektrum: CVP, BDP, EVP, GLP und SVP. Zwischen 74 und 94 Prozent beträgt der Anteil an Abstimmungen, bei welchen ihre Parole befolgt wurde. Die FDP ist oft auf dem zweiten Rang mit ähnlich hohen Werten. Die beiden anderen grossen Parteien im Kanton Zug – die SP wie auch die Grünen – schaffen es hingegen nie unter die Top 3 der Gemeinden.

Sie haben im Kanton Zug wie auch in der ganzen Zentralschweiz einen schweren Stand. In Zug liegen sie zwischen 29 (Walchwil, Nullerjahre) und 59 Prozent (Steinhausen, 1990er-Jahre) während sie sich über die ganze Zentralschweiz hinweg im Bereich von 21 Prozent (Alpthal SZ, 2010er-Jahre) bis 72 Prozent (Luzern LU, 2010er-Jahre) bewegen.

Der Blick auf die Zuger Gemeinden zeigt, dass bei allen in den vergangenen 30 Jahren mindestens einmal die Partei an der Spitze des Parolen-Rankings gewechselt hat. In drei Gemeinden geschah dies gar zweimal. In Unterägeri war es ein Mitte-Rechts-Mitte-Wechsel: von der CVP zur SVP zur BDP. In der Stadt Zug kam im Wandel von der CVP zur BDP noch etwas liberaler Geist dazwischen mit der GLP (Nullerjahre). Und in Menzingen ging der Wandel klar von rechts zur Mitte: anfangs die SVP, danach die GLP und am Ende ebenfalls die BDP.

BDP ist bei Abstimmungen Top, bei Wahlen Flop

Dass die Bürgerlich-Demokratische Partei als Mittepartei am meisten Abstimmungen gewinnt, überrascht nicht. Ihre Parolen decken sich häufig mit den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament, denen das Stimmvolk mehrheitlich folgt. Allerdings profitiert die Mitte wenig bis gar nicht von ihren Abstimmungserfolgen, wenn gewählt wird.

Denn der Erfolg bei Abstimmungen sei keine Garantie für gute Wahlresultate, sagt Politgeograf Michael Hermann. Wähler wählten taktisch, um Einfluss zu entfalten. Das heisst: lieber etwas linker oder rechter, als sie eigentlich sind. «Parteien in der Mitte haben es darum nicht so einfach», sagt Hermann.

Umgekehrt verhält es sich bei den linken Parteien. Sie haben in den letzten 30 Jahren am wenigsten Abstimmungen gewonnen. Besonders schwierig hatten es SP und Grüne zu Beginn des neuen Jahrtausends. «In der Gesellschaft fand eine konservative Wende statt», sagt Hermann. Nachdem die 1990er-Jahre ein Jahrzehnt des Umbruchs waren, sei die Skepsis gegenüber EU, Zuwanderern und dem Islam nach dem 11. September 2001 gewachsen.

