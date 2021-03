Datenleck Gefälschte Coronaschreiben in Zug: Woher stammen Namen, Adresse und AHV-Nummer? Im Kanton Zug kursiert derzeit ein manipulierter Brief, der die Adressaten auffordert, sich in Quarantäne zu begeben. Wer auch immer dahinter steckt, hat persönliche Daten der Empfänger. Experten sind sich sicher: Irgendwo gibt es eine undichte Stelle. Kilian Küttel 10.03.2021, 15.57 Uhr

«Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie hatten (sic!) persönlichen Kontakt mit einer am neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) erkrankten Person, deren Erkrankung in einem Labor bestätigt wurde.»

Eine Leserin erhielt diesen gefälschten Brief. Bild: PD

Was das holprige Deutsch schon beim ersten Durchlesen vermuten lässt, ist spätestens nach einer Medienmitteilung der Zuger Gesundheitsdirektion (GD) vom Dienstag klar: Der ominöse Brief, der aktuell im Kanton Zug kursiert, ist eine Fälschung. Dem Schreiben fehle es jeglicher Gültigkeit und Faktenbasis, unterstreicht die GD; die Information über eine anstehende Quarantäne erfolge niemals von Beginn weg auf brieflichem Weg. Auf Anfrage sagt Sprecher Aurel Köpfli:

«Der Kanton Zug informiert Personen

über eine bevorstehende Quarantäne telefonisch. Falls sie auch nach mehrmaligen Versuchen nicht erreicht werden können, werden diese ausnahmsweise per E-Mail oder Post angeschrieben und aufgefordert, sich telefonisch beim Contact-Tracing zu melden.»

Die Behörden bitten die Bevölkerung, sich zu melden, sollte man das Schreiben erhalten – auch im Verdachtsfall: 041 728 39 09 oder auskunft.corona@zg.ch.

«Die Gesundheitsdirektion hat rechtliche Schritte eingeleitet und die Polizei verständigt», so Köpfli. Wer hinter dem Brief steckt, sei unbekannt.

Schlechter Scherz, Verunsicherung: Was war das Motiv?

Nicht nur die Identität des Absenders wirft Fragen auf, auch dessen Motiv. Denn im Brief gibt es keine Anhaltspunkte für kriminelle Absichten, so fehlt etwa die Aufforderung nach Kreditkarten- oder Kontodaten. Wieso tut man so etwas?

«Es kann sich hier um einen schlechten Scherz handeln. Es kann aber auch sein, dass jemand versucht, die behördliche Kommunikation in diesen Zeiten gezielt zu untergraben», sagt Martin Steiger, Anwalt und Spezialist für Recht im digitalen Raum. Ähnliches vermutet Hernani Marques vom Chaos Computer Club Schweiz, der sich intensiv mit Fragen um digitale Sicherheit beschäftigt:

«Möglicherweise versucht jemand das Vertrauen der breiten Bevölkerung in die Coronamassnahmen zu schädigen.»

Was auch immer die unbekannten Verfasser bezwecken wollen: Sie kennen nicht nur Namen und Adressen der Empfänger, sondern auch deren AHV-Nummer. Denn diese Daten seien korrekt, sagt eine Leserin, die unsere Zeitung auf den Brief aufmerksam gemacht hat.

Irgendwo gibt es ein Datenleck

Gibt es bei den kantonalen Behörden ein Datenleck? «Das kann sein, muss aber nicht», so Martin Steiger. Bei einer AHV-Nummer handle es sich zwar um persönliche, nicht jedoch um geheime Daten: «Die Nummer findet sich etwa auch auf Lohnabrechnungen. Um Rückschlüsse auf den Absender treffen zu können, müsste man wissen, wer alles diesen Brief bekommen hat. So könnte man eventuell Parallelen zwischen den Empfängern ziehen und bekäme Hinweise darauf, wohin die Spur führt.»

Gleich lautet die Einschätzung von Hernani Marques: «Das klingt sehr danach, dass irgendjemand an die Daten gekommen ist. Das muss nicht zwangsläufig beim Kanton gewesen, sondern kann auch bei einer Kranken- oder Pensionskasse passiert sein.»

Die Affäre ist den Behörden natürlich unangenehm. In der Mitteilung vom Dienstag lässt sich der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister folgendermassen zitieren: «Wir bedauern ausserordentlich, dass die Zuger Bevölkerung in dieser herausfordernden Zeit durch solche Aktionen verunsichert wird.»