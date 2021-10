DATENLECK Geldwäscherei mit Zuger Firmen? Pandora Papers werden Politikum War es richtig, sich gegen eine Verschärfung des Geldwäschereigesetzes auszusprechen? Das wollen die Alternativen in einem Vorstoss von der Zuger Regierung wissen. Hintergrund sind die Pandora Papers; die neusten Enthüllungen über Geldwäscherei und weltweite Korruption. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Nach einer Interpellation der ALG wird sich der Zuger Kantonsrat mit den Pandora Papers auseinandersetzen müssen.

Symbolbild: Matthias Jurt

Die Zuger Alternativen haben genug: «Nach den Paradise und Panama Papers ist dies jetzt das dritte Leak, bei welchem der Kanton Zug betroffen ist», schreiben sie in einer Medienmitteilung, kurz nachdem sie eine Interpellation bei der Zuger Staatskanzlei eingereicht haben.

Auslöser für den Vorstoss sind die sogenannten Pandora Papers. Die neusten Enthüllungen eines internationalen Konsortiums investigativer Journalistinnen und Journalisten zeigen, wie korrupte Amtsträger und Kriminelle mit Hilfe von Finanzdienstleistern Geldflüsse verschleiern – dank Briefkastenfirmen und Offshore-Konstrukten in Steueroasen.

Involvierte Firma hat einen Ableger in Zug

Der Recherche liegt ein 11,9 Millionen Dokumente umfassendes Datenleck zugrunde. An dessen Auswertung war in der Schweiz der «Tages-Anzeiger» beteiligt. Die Zeitung berichtete von einer Tessiner Firma, die mehrmals in den Dokumenten auftaucht und die etwa Firmen von Paulo Roberto Costa betreut hat.

Der ehemalige Direktor des brasilianischen Ölkonzerns Petrobas hat 23 Millionen Dollar an Korruptionsgeldern auf Schweizer Bankkonten deponiert. Und zwar mit Hilfe von Briefkastenfirmen, betreut von der Tessiner Firma. Diese wiederum unterhält nebst Ablegern in Genf oder Zürich auch eine Zweigniederlassung in Zug – in einem dunkel verglasten Bürogebäude an der Baarerstrasse, wo sich die Firma einen Briefkasten mit 18 anderen Gesellschaften teilt. Für die Alternativen steht damit fest: Es besteht eine Verbindung zwischen den Pandora Papers und dem Kanton Zug.

ALG hinterfragt Zugs Haltung bei Gesetzesrevision

Der «Tages-Anzeiger» zitierte die Tessiner Treuhandfirma, wonach diese gegen keine geltenden Gesetze verstossen habe oder dagegen verstösst. Denn anders als Banken unterstehen Beratungsfirmen keiner Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäscherei. Ebenso müssen Beratungsunternehmen bei Kundinnen und Kunden nicht abklären, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind.

Das stösst den Alternativen auf. Vor allem, weil sich der Kanton Zug in der Vernehmlassung zur Revision des Geldwäschereigesetzes dagegen ausgesprochen hat, dass sich Beratungsfirmen von einem Revisionsunternehmen daraufhin überprüfen lassen müssen, ob sie ihre Sorgfaltspflichten einhalten. Im Herbst 2018 schrieb die Zuger Regierung nach Bern, Beratungsagenturen unterstünden als Kapitalgesellschaften ohnehin einer gesetzlichen Revision. Daher wären weitere Auflagen übertrieben. In ihrem Vorstoss fragt die ALG jetzt, ob die Regierung eine Prüfpflicht nach den neusten Erkenntnissen immer noch übertrieben finde. Und sie will wissen:

«Ist es nach dem jüngsten Skandal nicht endlich an der Zeit, die Briefkastenfirmen abzuschaffen?»

Denn auf Anfrage sagt ALG-Kantonsrat Luzian Franzini (Zug), ihn überrasche es «leider nicht», dass die bis jetzt veröffentlichten Informationen eine Verbindung in den Kanton Zug zuliessen. Im Gegenteil – er glaubt, es kommt noch mehr: «Noch wurde erst ein Bruchteil der Daten veröffentlicht. Aufgrund früherer Leaks und der hiesigen Steuerpolitik gehen wir stark davon aus, dass Zug stärker betroffen sein wird. Es ist Zeit, etwas gegen den Missbrauch von Briefkastenfirmen zu unternehmen.»