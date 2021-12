Kolumne Mundartecke De Chrischtbaum vom Guger* Alt Stadtrat Andreas über weihnächtliche Traditionen. Andreas Bossard 20.12.2021, 05.00 Uhr

Herrliche Weisstannen mit stehenden Zapfen vom «Guger» schmückten jeweils die Weihnachtsstube. Bild: PD

Woni no e chlyne Büebel gsy bi, hämmer im Advänt amigs chuum me möge uf s Wienachtsfäscht warte. Nodigs-noo händ Cheerze uf em Adväntschranz heller glüüchtet und mir händ üüs e lenger i mee uf das groossi Fäscht gfröit. Wo de am vierte Sunntig alli Cheerze brännt händ, hämmer gwüsst, as mir de Chrischtbaum chönd go hole. Z Fuess sind de Vatter und ich zum Guger ufe gloffe. De Guger isch en Hof zwüschet de Sant Vrene und em Bloosebäärg. Im Guger hed de alt Förschter Wyss** und sini Famili puuret. Är hed für üüs amigs e schööne Wysstannespitz zwääg gmacht. Är hed glueget as mer uf de Escht au «Cheerzli» vo de Zäpfe hed chönne gsee. Drum hed är amigs sini Wysstanne ganz vorsichtig umtoo. So heds de Spitz nid verschlaage. Mängisch heds de bim Felle doch e schööne Ascht abgschlaage. De hed de Wyss amigs en Ascht ygsetzt und de Baum hed wider e wunderbaari Form ghaa.

Im Guger obe hed de Vatter amigs es Kafi-Trääsch trunke und ich e Süessmoscht. S häisse Wasser für s Kafi hed uf de Chuuscht scho gschprodlet und es hed fäin noch Kafi gschmöckt. S Füür i de Chuchi hed häimelig knischteret. Mängisch hed d Frau Wyss scho früschpachni Mäiländerli, Chräbeli oder Läckerli aneggää. Mir händ amigs Schoggolaade oder suscht öppis Sälberpachets in Guger ufe prunge.

Andreas Bossard

Bivoors de tunklet hed, hämmer Läbwool gsäid und händ die Tanne süüferli und zfride z Fuess nidsi de Bäärg duraab dur Schnee und Ys gschläikt. I dem hööche Schnee bini es paar Mool umbüürzlet. Scho gly simmer mit üüsere Fuer i de Rägete unde gsy. De simmer am Boolbach noche, durs Daheim und s Dorf duraab bis zu üüsem Huus a de Schanz gloffe. Am andere Taag hämmer zäme de Chrischtbaum uufgschtellt und mit Chugle, Firlifanz, Schöggeli und Cheerzli gschmückt. D Chrippe hämmer häärgrichtet und s Jesuschindli ypettet.

Au i de Stadt hed mer d Wienachtsfröid gschpüürt. Dunne uf em Poschtplatz heds en mächtige Wienachtsbaum mit Hunderte vo Liechter gghaa. Duezmol no häissi Glüebire. D Wienachtsbelüüchtig i de Nüügass und de Baanhofstrooss isch no beschäide gsy. Schööni groossi Schtäärne wo d Härze vo Grooss und Chly heller händ lo wärde.

*Vo wo chund ächt de Name «Guger»? Hed deet obe öpper is Horn ine gguuget und soo de de Lüüt z Zug unde es Zäiche ggää? **Me säid Wyss schrybt aber «Weiss».

Die Mundartecke erscheint monatlich und enthält Geschichten und Erinnerungen aus der Stadt Zug. Ein Tipp für diejenigen, die Schwierigkeiten beim Lesen haben: Sie sollten es mit Lautlesen versuchen.