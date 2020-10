Porträt Die Gegenkraft motiviert Delia Meier, die neue Präsidentin der Jungen Alternativen Zug Delia Meier ist bereit, viel Zeit in ihr Amt zu investieren. Für sie geht es um das Erreichen der gemeinsamen Ziele und nicht um die eigene Karriere. Vanessa Varisco 06.10.2020, 05.00 Uhr

Politisch aktiv ist die 19-jährige Delia Meier schon länger, in der Partei seit knapp anderthalb Jahren. Kürzlich wurde die Stadtzugerin schliesslich zur Präsidentin der kantonalen Jungen Alternativen gewählt. «Der Zeitraum zwischen Eintritt in die Partei und der Wahl zum Präsidium scheint zwar kurz, aber sie war sehr intensiv und ich fühle mich bereit», erzählt Meier im Gespräch.

Delia Meier (19) will der Zuger Jugend eine Stimme geben. Bilder: Stefan Kaiser (Zug, 2. Oktober 2020)

Ausserdem sei das Ganze ein Prozess gewesen und wurde nicht Knall auf Fall entschieden. Auf die Frage, was letztlich ausschlaggebend war, sich zur Wahl zu stellen, antwortet sie, ohne zu zögern: «Für mich war klar, dass ich mich dort einsetzen werde, wo man mich braucht. Mir geht es nicht um eine persönliche Karriere, sondern darum, mich gemeinsam mit meinen Parteikollegen für unsere Ziele einzusetzen.»

Und Ziele für die Partei hat sich die neue Präsidentin bereits gefasst. Vor allem die Förderung junger Menschen im politischen Geschehen ist ihr ein grosses Anliegen. Erreicht werden soll dies durch soziale Netzwerke, Begegnungen auf der Strasse und Engagement in den Schulen. «Wir möchten vor allem auch mehr Politikinteressierte aus den Mittelschulen erreichen. Oder Studierende», konkretisiert die Chemiestudentin. Was sie als Herausforderung einstuft «im bürgerlich geprägten Kanton Zug».

Ganz grundsätzlich sieht sie diese Prägung als grössten Knackpunkt für ihre Ziele und jene der Partei. «Gleich nach der Kantonsgrenze in Luzern oder Zürich etwa ist die Politik viel weniger bürgerlich geprägt. Trotzdem ist die Junge Alternative Zug die aktivste und stärkste Jungpartei und vertritt die Stimme der Jugend», ist sie überzeugt. «Wir spüren eine grosse Gegenkraft im Kanton Zug. Aber das motiviert mich nur noch mehr», sagt Delia Meier mit einem Lächeln.

Klimagerechtigkeit und intersektionaler Feminismus

Dies deshalb, weil der Unterschied, den die Partei versucht zu erwirken, dann deutlich sichtbarer sei, als in einem System, in welchem schon viele Anliegen der alternativen Politik berücksichtigt sei. Aktuell engagiert sich die Partei für die selbst lancierte Transparenzinitiative und gegen eine weitere Steuersenkung. «Ich bin überzeugt, dass wir vieles bewegen können.»

Wieso sind ihr denn die jungen Menschen so wichtig? «Weil es sehr viele gibt, die sich für Politik interessieren, aber gar nicht wissen, dass der Einstieg so niederschwellig ist. Dafür sollte mehr Bewusstsein geschaffen werden. Gross gesprochen: Den Jungen soll eine Stimme gegeben werden.» Und das, davon ist sie überzeugt, könne die Junge Alternative besonders gut, weil sie die Interessen der Jungen vertrete. Angesprochen auf ihre eigenen Anliegen in der Politik entgegnet sie: Klimagerechtigkeit und intersektionalen Feminismus. «Das Klima beschäftigt mich, weil wir keine Zeit mehr haben, das länger vor uns herzuschieben.» Gleiches gelte auch für die Gleichstellung auf allen Ebenen.

Delia Meier wirkt hoch motiviert und bereit, Zeit zu investieren. «Arbeit gibt es genug, wir haben aber das grosse Glück, dass wir sie gut im Vorstand aufteilen können.» Nichtsdestotrotz bleiben ihr neben Politik und Studium nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys. «So habe ich mich entschieden und ich bin mit viel Herzblut bei der Sache.»

Aus ihrem Umfeld hat sie viel Zuspruch erhalten, besonders von ihren Freundinnen. «Die Bekräftigung, mich zu engagieren, war gross», bestätigt sie und fügt an: «Allerdings sind natürlich viele meiner Freundinnen auch in der Politik tätig.» Dass sie später für ein Amt im Gemeinde- oder Kantonsrat – oder vielleicht sogar auf nationaler Ebene – kandidieren wird, schliesst Meier nicht aus. Aber sie hält es hier wie bei der Kandidatur zum Präsidium und wird ihre Ressourcen dort einsetzen, wo sie benötigt werden.