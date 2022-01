Kolumne «Standpunkt»: Demokratieverständnis 2.0 SVP-Gemeinderat Roman Küng zum Thema Verkehr in der Stadt Zug. Roman Küng, Fraktionschef SVP 04.01.2022, 05.00 Uhr

Ich hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch und sind gesund ins neue Jahr gestartet. Im alten Jahr konnte so manch Interessantes zum Thema Verkehr aus dem Zuger Stadthaus vernommen werden. So wurde der Stadtrat nicht müde zu betonen, wie es ein grosses Anliegen wäre, sämtliche Verkehrsteilnehmer gleich zu behandeln. Nun liegt aber seit dem 16. November letzten Jahres die Beantwortung unserer Interpellation «Stimmen Worte und Taten überein – Plant der Stadtrat Verkehrsbehinderungen, während er das öffentlich verneint?» vor, und somit ist die «Katze aus dem Sack». Folgende geplante Behinderungen auf Stadtgebiet, welche insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betreffen, liegen nun vor: Fünf Verlegungen der Bushaltestellen auf die Fahrbahn (Rückstau vorprogrammiert), Tempo-30-Zonen auf sechs Abschnitten sowie Tempo-20-Zonen auf drei Abschnitten! Vom – notabene FDP-geführten – zuständigen Bauamt heisst es zwar beschönigend, dass alles erst in Planung beziehungsweise Prüfung sei, aber was das bedeutet, können Sie sich selbst vorstellen…

Schlimm genug, aber es kommt noch bedenklicher: So hat die Verwaltung im Vorfeld der anstehenden Ortsplanungsrevision eine sogenannte «Räumliche Gesamtstrategie Zug 2040» sowie ein «Konzept Mobilität + Freiraum der Stadt Zug» erarbeitet. Auf ungefähr 40 Seiten wird erklärt, wie sich die städtischen Beamten die Zukunft vorstellen. So soll zum Beispiel die Vorstadt befreit werden vom Autoverkehr. Wir erinnern uns: Alle Verkehrsteilnehmer werden gleich behandelt. Es wird auffallend viel gesäuselt über «Aufenthaltsqualität» oder «zusätzliche Grün- und Freiräume». Das ist ja schön und gut. Aber die Damen und Herren scheinen etwas vergessen zu haben: Es ist toll, wenn man sich in zusätzlichen Freiräumen aufhalten und begegnen kann; Begegnungen können inspirierend sein. Eine Stadt ist aber nicht nur da, um sich wohlzufühlen und um sich zu begegnen.

In einer Stadt wird auch gearbeitet! Und ein grosser Teil der arbeitenden Bevölkerung ist nun mal mit dem Auto unterwegs. Dieser darf nicht vergessen werden. Sehr interessant ist es in diesem Zusammenhang zu lesen, was gemäss «Gesamtstrategie 2040» betreffend Parkierung geplant wurde: So soll nach Möglichkeit nur noch unterirdisch parkiert werden und die oberirdischen Parkplätze sollen verschwinden oder in Kurzzeit-Parkplätze umfunktioniert werden. 2018 hat das Stadtzuger Stimmvolk die Initiative «Ja zu Gewerbe und Läden in der Altstadt» angenommen und somit auch Ja gesagt zum Erhalt der oberirdischen Parkplätze. Dies scheint nun aber bereits vergessen, und es wird versucht, via Hintertür die oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt aufzuheben. Als Argument wird das öffentliche Mitwirkungsverfahren herangezogen. Man merke: Im Stadthaus wird ein zweifelhaftes Mitwirkungsverfahren, welches von Interessengruppen einfach zu beeinflussen ist, also höher gewichtet als ein demokratisch zu Stande gekommenes Abstimmungsresultat!? Demokratieverständnis 2.0 gewissermassen.

Sie sehen, auch 2022 wird nicht nur wegen Corona ein Jahr mit grossen Herausforderungen. Die SVP wird wachsam bleiben und sich gegen sämtliche Schikanen für Autofahrerinnen und Autofahrer einsetzen. In diesem Sinne: Ihnen allen ein glückliches und gesundes neues Jahr!

In der Kolumne «Standpunkt» äussern sich Mitglieder des Grossen Gemeinderats Zug zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.