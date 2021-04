Leserbrief Den Lebensraum neu denken Zur Situation bezüglich bezahlbarer Wohnraum in Zug 15.04.2021, 13.54 Uhr

Linke Politiker und seit kurzem auch die FDP fordern mehr und bezahlbaren Wohnraum in der Stadt, um einerseits dem Nachfragedruck und den Preissteigerungen etwas entgegenzusetzen und andererseits die gesellschaftliche Durchmischung weiterhin gewährleisten zu können.

Mit der Weiterentwicklung des Areals An der Aa könnte nun auch das Bedürfnis nach bezahlbarem und attraktivem Wohnraum im Zentrum von Zug erfüllt und die Stadt nachhaltig aufgewertet werden. Das heutige ZVB-Betriebsareal würde dadurch insbesondere von Bewohnerinnen und Bewohner genutzt werden. Dieser Vorschlag zur Weiterentwicklung des Areals An der Aa ist alles andere als utopisch. Bereits im 2006 entwarfen eine Handvoll Quartierbewohner und Fachleute die Vision einer nachhaltigen und innovativen Bebauung des Kalkbreite-Areals in Zürich: Tramdepot, Gewerbe und Wohnungen im Zentrum der Stadt. Diese Vision wurde in partizipativen Prozessen zu einem Projekt verdichtet, das die gesetzlichen Rahmenbedingungen meisterte und zugleich die Vorgaben eines sozial und ökologisch pionierhaften Lebensraums in zeitgemässer Architektur umsetzte.

Es wird höchste Zeit, dass wir Zugerinnen und Zuger unsere Zukunft und unseren Lebensraum neu denken.

Josef Kalt, Zug