Kommentar Den Überschuss fair investieren Redaktorin Tijana Nikolic zum Rekordüberschuss der Stadt Zug. Tijana Nikolic 04.04.2022, 18.40 Uhr

Von einem Rekordergebnis in fast «schwindelerregender Höhe» spricht Finanzvorsteher der Stadt Zug André Wicki, als er am Montagmorgen die Rechnung 2021 mit einem Überschuss von 77,2 Millionen Franken vorstellt.

Budgetiert war allerdings lediglich ein knapper Überschuss von einer halben Million. Beim kurzen Überfliegen der Zahlen könnte man deshalb fast an den Kompetenzen des städtischen Finanzdepartements zweifeln. Doch als das Budget für 2021 erstellte wurde, steckte man mitten in der Coronapandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft waren nur schwer abzuschätzen. Deshalb hätte man mit einem minimen Plus gerechnet.

Rund 70 Millionen des Überschusses sollen in den Erwerb des Zurlaubenhofs fliessen – für André Wicki eine «Herzensangelegenheit». Dafür muss das Stadtzuger Stimmvolk den Kauf an der Urne befürworten. Ob auch die junge Generation so viel von dem Erwerb hätte, wird sich zeigen. Weder preisgünstige noch Luxuswohnungen sollen dort entstehen - wie der Mix am Ende aussieht ist noch völlig offen. Was den Überschuss betrifft, sollte eine urbane Stadt wie Zug auch der gesamten Bevölkerung ihre Wertschätzung durch etwas zeigen, wovon auch die breite Masse profitieren würde: Beispielsweise mit gratis öffentlichem Verkehr in der Stadt. Die Umwelt wäre dafür auch dankbar.