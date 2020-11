Leserbrief Den Werkplatz fördern - speziell im Kanton Zug Zur Abstimmung vom 29. November in der Gemeinde Cham über den Bebauungsplan Allmend Hagendorn: Änderung Bebauungsplan sowie Teiländerung Zonenplan 08.11.2020, 14.07 Uhr

In fast 200 Jahren hat die Familie Baumgartner in sechs Generationen dank harter Arbeit und Innovationskraft in Hagendorn die heutige Fensterfabrik entwickelt, welche nun den Branchenleadern zuzuordnen ist.