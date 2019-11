Das Ja-Komitee nahm am Sonntag im Zuger Regierungsgebäude das Abstimmungsergebnis «mit grosser Freude» zur Kenntnis. Die Mitglieder hätten es geschafft, «die Bevölkerung von den Vorzügen der Gesetzesrevision zu überzeugen.» Die Vorlage sei «ausgewogen». Im Weiteren würden, so ist in einer Medienmitteilung des Komitees zu lesen, «die Bedürfnisse der Standortgemeinden und der Eigentümer stärker einbezogen.» Der Oberägerer Kantonsrat Peter Letter (FDP) wies auch auf die Deutlichkeit des Resultates hin und fügte hinzu, dass «in der Bevölkerung Missmut über die Amtsführung der ehemaligen Vorsteherin» geherrscht hätte. Letter spielte hier auf die Frau, ohne deren Namen zu sagen. Es wusste jedoch im Saal jeder, wen Letter im Visier hatte: Die ehemalige Regierungsrätin Manuela Weichelt (ALG), die bald im Nationalrat politisieren wird. Darauf angesprochen, weshalb der Kantonsrat im neuen Denkmalschutzgesetz in Bezug auf die verwendeten Begriffe für Klärungsbedarf sorgt, entgegnete Letter: «Bei Zahlen ist alles klar.» Hingegen sei bei Worten vieles «nicht fassbar.» Bei allfälligen Gerichtsprozessen müsste das Wort «äusserst» dann durch Richter interpretiert werden. Viel wichtiger ist dem FDP-Kantonsrat, dass das neue Gesetz durch die Erhöhung der Anforderungen sichergestellt werde, «dass nicht mehr willkürlich zusätzlich eine hohe Anzahl weiterer Gebäude unter Schutz gestellt werden.»

Thomas Baggenstos vom Bauforum Zug erklärte, dass er im Nein-Komitee gesessen sei, weil «uns ein paar Punkte im neuen Gesetz nicht passen.» Er erwähnte die Streichung der Denkmalschutzkommission. Ebenfalls nicht passend sei das geforderte Alter von 70 Jahren für die Unterschutzstellung. Baggenstos störte sich auch daran, dass die Kriterien für die Unterschutzstellung von Gebäuden verschärft worden sind. Eine abstrakte oder konkrete Normenkontrolle strebe seine Vereinigung jedoch nicht an: «Das könnten wir nicht stemmen.» Im Regierungsgebäude fiel auch die Zahl von 30000 Franken, die ein Prozess am Bundesgericht in Lausanne kosten würde. Am ehesten könnte der Heimatschutz klagen, aber von dieser Organisation war niemand anwesend.