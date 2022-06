Deponiestandort Verwaltungsgericht weist Beschwerden gegen Stockeri-Deponie im Ennetsee rundweg ab Die abbaubaren Kiesreserven schwinden im Kanton Zug Tag für Tag – die Erschliessung neuer Quellen ist blockiert. Auch bei der Deponierung von unverschmutztem Bauabfall tritt der Kanton am Ort. Daran ändern auch zwei Urteile des Verwaltungsgerichts nichts. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stockeri-Deponiegebiet liegt rechts von der Autobahn. Bild: Mathias Blattmann (Risch, 13. Juni 2022)

Fällt in Bau- und Verwaltungskreisen der Name «Stockeri» in der Gemeinde Risch, dann ertönt dort mittlerweile wohl ein lautes, alle Glieder durchdringendes Signalhorn.