Der Baarer Überflieger Noé Roth ist für einen Preis nominiert Der Skiakrobat Noé Roth (19) kann in der Wahl von Radio SRF3 zum besten Schweizer Talent gekürt werden. 09.12.2019, 17.48 Uhr

Noé Roth. Swiss Ski

(bier) Noé Roth gewann an den WM im vergangenen Frühjahr als Jüngster der Geschichte eine Medaille (Bronze) und mit dem Team Gold. In der laufenden Saison gewann er das erste Europacupspringen in Finnland.