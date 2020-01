Der Bau des Roth-Haus in Muri schreitet voran Ein Besuch auf der Baustelle zeigt: Der Bau des Schwerstbehindertenheims Roth-Haus in Muri läuft nach Zeitplan. Eddy Schambron 20.01.2020, 18.18 Uhr

Der Neubau in Muri nimmt langsam Form an. Bild: Eddy Schambron

Er geht gut voran, der Um- und Neubau des Schwerstbehindertenheims Roth-Haus in Muri. Aber die Bauarbeiten einerseits, die provisorische Unterbringung andererseits, sowie die Arbeit in der Beschäftigungsstätte erfordern eine grosse Flexibilität: Sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Klientinnen und Klienten.

«Wir haben uns an den Zusatzaufwand gewöhnt, alle kommen mit der Situation gut zurecht und wir geniessen eine grosse Unterstützung durch die Pflegi»

stellt Heimleiter Uwe Tischer fest. «Alles ist sehr spannend, aber natürlich auch anstrengend und herausfordernd», fügt er weiter an.

In eineinhalb Jahren soll es so weit sein

Wohnen in einem Provisorium ist eben nicht wie das Wohnen dort, wo man sich zu Hause fühlt. Abgesehen davon sind sowohl Angestellte als auch Klienten, sehr interessiert am Baufortschritt. «Es läuft immer etwas, und es ist spannend und abwechslungsreich zuzuschauen, wie gebaut wird», so Tischer.

Die Bauarbeiten laufen, nicht zuletzt dank der guten Witterung, nach Zeitplan. Selbstverständlich herrscht schon jetzt eine grosse Vorfreude auf den Bezug der neuen Räumlichkeiten: «Man sieht inzwischen, wo die neuen Einzelzimmer sind und kann sich bereits vorstellen, wie sie eingerichtet werden, wie der Tagesablauf dereinst aussehen könnte», sagt Heimleiter Tischer. In eineinhalb Jahren können diese Gedankenspiele dann endlich konkret umgesetzt und zur Realität werden.

Bis es so weit ist, müssen allerdings noch zahlreiche organisatorische Klippen umschifft, Details abgeklärt und Fragen beantwortet werden. Welche Böden sollen verbaut, welche Apparate angeschafft werden? «Müssen wir angesichts der Digitalisierung an eine Ladestation für Roboter denken?», lacht Tischer, der nicht daran glaubt, dass solche dereinst die Pflege von Schwerstbehinderten übernehmen können. Aber die Überlegung zeigt trotzdem die Dimension dieses Projekts: «Man muss offenbleiben, sowohl für technische als auch gesellschaftliche Veränderungen», weiss er.

Sicher ist, dass das Roth-Haus mit dem Um- und Neubau weg vom Heimcharakter kommen will. Die Zimmer sollen so individuell wie möglich möbliert und ausgestaltet werden. «Eltern können ihren Kindern gerne bevorzugte Möbel kaufen und das Zimmer einrichten», sagt der Heimleiter.

Der Umzug im Juni 2019 war eine grosse Sache für alle. Neben den Mitarbeitenden des Roth-Hauses halfen Familienangehörige der 28 Bewohner mit. Das wird nach der Fertigstellung nicht anders sein, aber dann haben die Bewohner die Gewissheit, eine bessere Wohnsituation vorzufinden.

Der Neubau wurde nötig, weil das Roth-Haus den räumlichen Anforderungen nicht mehr genügte. Die Richtlinien der IV definieren Raumansprüche, ausserdem zwang der Wunsch nach Einzelzimmern zum Handeln. Auch waren für die neuen Elektrorollstühle die Durchgänge und Platzverhältnisse eng. Der neue Annexbau, der diese Probleme löst, steht anstelle des früheren Bühlerhauses am Südklosterrain. Das Projekt kostet rund 8,7 Millionen Franken.