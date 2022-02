Leserbrief Der Bedarf an Schulraum in Cham ist gross Zur gemeindlichen Abstimmung vom 13. Februar 07.02.2022, 13.09 Uhr

Intensive und detaillierte Abklärungen sprechen eine deutliche Sprache: Der Bedarf an Schulraum ist gross, die bestehende Infrastruktur reicht bei weitem nicht mehr. Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht – teils sogar überschritten. Dass eine hohe Bildungsqualität unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben ist, versteht sich von selbst. Diese Situation ist einer prosperierenden Gemeinde, wie Cham es ist, nicht würdig. Der Handlungsbedarf ist deshalb gross, die Zeit knapp.

Mit dem geplanten Projektierungskredit von rund 1,2 Millionen Franken können wir Chamerinnen und Chamer entscheidend die Weichen für die Bildungslandschaft von Cham stellen. Als familienfreundliche, attraktive und moderne Gemeinde mit dem Anspruch an eine hohe Bildungsqualität ist dieser Schritt in der gesamten Schulraumplanung mehr als nötig. Nebst einer hervorragenden Bildungslandschaft gehört auch die schulergänzende Betreuung zum Gesamtangebot – für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Stärkung der Wirtschaft sowie des lokalen Gewerbes. Dass mit den geplanten Massnahmen dem immer mehr steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen endlich gebührend Rechnung getragen werden kann, ist bitternötig.

In die Bildung unserer Kinder zu investieren, ist wohl etwas vom Sinnvollsten und Nachhaltigsten, was eine Gesellschaft machen kann. Denn: «Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung» (John F. Kennedy).

Die Mitte Cham ist erfreut, dass die Versäumnisse aus der Vergangenheit endlich aufgeräumt sind, und sagt aus voller Überzeugung Ja zum Projektierungskredit für das Schulhausprovisorium am Standort Städtli – für unsere Kinder, für Cham und für einen starken Bildungsstandort.

Manuela Käch, Kantonsrätin Die Mitte, für Die Mitte Cham