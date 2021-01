Chefsache Der Begriff «Meinungsfreiheit» wird häufig missverstanden Medien sind nicht verpflichtet Meinungsäusserungen in jedem Fall zu transportieren. Aber zur Meinungsbildung beizutragen, ist Harry Ziegler, Chefredaktor der Zuger Zeitung überzeugt. Harry Ziegler 16.01.2021, 05.00 Uhr

Jedes Mal, wenn Coronamassnahmen verkündet werden oder sich die Wissenschaft warnend zu Wort meldet, erfolgt ein Aufschrei mit anschliessender meist sachlicher Diskussion. Ein problemloser Prozess also. Es gibt aber auch eine andere Seite, die Medienschaffende direkt zu spüren bekommen. Die Seite, die alles niederschreit, was nicht in ihr Meinungsspektrum passt. Ein Beispiel: Nehmen wir, wie gestern, einen Leserbrief vom Netz, weil sich Behauptungen darin (auch nachträglich) nicht nach allgemeinen Standards belegen lassen, dann werden wir in den sozialen Medien mit Bannflüchen, Drohungen und – natürlich – mit dem Argument, die Meinungsfreiheit mit Füssen zu treten, eingedeckt.