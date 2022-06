Fussball Der Captain des FC Ägeri geht von Bord Ägeris Captain Michael Schwarzenberger (34) blickt auf die schwierige Saison nach dem Abstieg in die 2. Liga regional zurück. Für den langjährigen Goalgetter ist es ein Abschied in doppeltem Sinne. Michael Wyss 19.06.2022, 18.30 Uhr

Michael Schwarzenberger in seiner ersten Saison im FC Ägeri.

«Die Saison nach dem Abstieg ist nie einfach», sagt Michael Schwarzenberger. «Eine Liga tiefer ist man jedes Wochenende der Gejagte, die Gegner sind topmotiviert, und jeder will dir ein Bein stellen», ergänzt der in Hagendorn aufgewachsene Captain des FC Ägeri. Seit elf Jahren spielt der seit langem in Unterägeri wohnhafte Stürmer im Dress des Fanionteams.

Am Samstag endete die 2.-Liga-Saison für die Bergler mit einem 1:2 in Sempach. Ägeri belegt in der sehr engen Tabelle zum Schluss den 7. Rang Schwarzenberger ist nicht ganz zufrieden mit der Ausbeute. «Wir sind im gesicherten Mittelfeld und hatten mit dem Abstieg schon früh nichts mehr zu tun. Das war positiv. Doch was uns für eine durchaus noch bessere Platzierung letztlich fehlte, war die Konstanz.»

Innerhalb einer Partie, aber auch über mehrere Spiele hätte das Team die Leistung nicht immer abrufen können. «Wir könnten sicher noch den einen oder anderen Zähler mehr auf dem Konto haben», sagt der Captain, für den die Aktivlaufbahn damit geendet hat. Der 34-Jährige wird nächste Saison bei den Senioren spielen.

Schwarzenberger sieht die Zukunft des FCÄ in der jetzigen Spielklasse. «Es ist wichtig, dass wir uns weiter unter den Topteams etablieren und mittelfristig wieder zu einem Spitzenteam in dieser Liga mausern», hält er fest und führt aus: «Eines Tages wäre es natürlich schön, wenn die erste Mannschaft wieder um den Aufstieg in die 2. Liga interregional mitspielen könnte. Diese Erfahrung in der höchsten Amateurliga war für jeden Spieler Gold wert. Auch für mich war diese Zeit sehr lehrreich.»

Das Ägerer Fanionteam steht nicht nur wegen Schwarzenbergers Abgang vor einem Umbruch. Mehrere Spieler verlassen den Verein, ausserdem übernimmt Trainer Dragi Salatic Zug94 in der 2. Liga interregional. Michael Schwarzenberger findet für die Zeit unter Salatic lobende Worte: «Dragi hat bei uns in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Er war ein Perfektionist, ein akri­bischer Schaffer, die Trainings waren immer sehr gut vorbereitet, seine Leidenschaft und Hingabe zum Fussball spürte man immer.»

Der neue Trainer ist gefordert

Für Salatics Nachfolger Rade Petkovic (35), der früher selbst auf der Chruzelen aktiv war, gilt es, so schnell wie möglich eine Mannschaft zusammenzustellen und eine Einheit zu formen. Der neue Trainer, der zuletzt im Trainerstaff des Erstligisten Wohlen war, sagt: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Ägeri. Mit meinem Engagement kann ich dem Verein etwas zurückgeben. Er hat mir damals das Vertrauen geschenkt als Spieler.»