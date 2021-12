DER COUNTDOWN LÄUFT Silvester in Coronazeiten: Hier können Zugerinnen und Zuger den Start ins neue Jahr feiern Trotz Omikron, Delta und verschärfter Massnahmen ist dem Zuger Partyvolk nach Feiern zumute. Darauf jedenfalls hoffen hiesige Gastronomen. Kilian Küttel 29.12.2021, 15.59 Uhr

Auch dieses Jahr soll es an Silvester etwas zu feiern geben. Symbolbild: Christian Herbert Hildebrand

Philipp Waldis ist sich sicher: «Bei vielen ist das Bedürfnis nach Feiern mittlerweile gross. Vor allem, weil sie schon letztes Jahr auf eine Silvesterparty verzichten mussten.» Das wird dieses Jahr anders. Unter dem Motto «Achtung Rutschgefahr» veranstaltet der Zuger Lounge-and-Gallery-Club an der Dammstrasse heuer wieder eine Silvesterfete.

Im Lokal herrscht keine Maskenpflicht, stattdessen gilt 2G-plus: Rein kommt, wer nicht länger als vier Monate geimpft oder genesen ist oder, wer bei länger zurückliegenden Impfung oder Infektion einen negativen Coronatest vorweist.

Um 22 Uhr startet die Party in der «Lounge & Gallery», laut dem Flyer legen die DJs Clubhits, Partytunes, Blackbeats und Reggaeton auf. Der Vorverkauf sei angelaufen, einige Lounges wurden bereits reserviert. «Es sieht vieles danach aus, dass wir uns auf eine gute Party freuen können», sagt Clubinhaber Waldis, der unterstreicht: «Uns ist die angespannte Lage bewusst. Es ist aber besser, wenn die Jugendlichen das Verlangen nach sozialen Kontakten und Unterhaltung in einem kontrollierten Rahmen befriedigen können.»

Im «Dukes» kann man gleich zweimal feiern

Die Korken knallen an Silvester auch im «Dukes» in Sihlbrugg. Und das sowohl drinnen wie auch draussen: «Im Saal haben wir Rhythm 'n' Blues und Rock 'n' Roll, mit den ‹Cool Grooving Five› und im Zelt vor dem Dukes veranstalten wir unseren Silvesterumtrunk mit DJ», sagt Inhaber Markus Huber.

Das Konzert im Saal beginnt um 21.30 Uhr, Türöffnung ist um 19 Uhr. 70 bis 80 Sitzplätze stehen für den Anlass zur Verfügung, an dem 2G gilt. Laut Huber ist das Konzert schon «gut gebucht», derweil braucht es für den Festbetrieb im Zelt keine Reservation.

Auch in der Chicago Bar in Zug kann man offenbar auf das neue Jahr anstossen. Zwar finden sich auf de Website keine aktuellen Informationen und die Betreiber waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, auf Facebook und Instagram machen sie allerdings Werbung für die Silvesternacht: DJ Tom Blattmann wird auflegen, die Bar hat von 21.30 bis 4 Uhr morgens geöffnet.

Bughouse-Bar bleibt zu

Anders sieht es bekanntlich in der «Galvanik» aus, die sowohl ihre Weihnachtsparty wie auch ihr Silvesterspektakel abgesagt hat. Auch in der Bughouse-Bar am Bundesplatz gibt es nichts zu feiern: «Wir haben an Silvester geschlossen», sagt Alfie Godenzi. Als Latenightbar mache es wenig Sinn, an Silvester etwas anreissen zu wollen: «Viele Leute sind ohnehin verreist oder feiern zu Hause. Und diejenigen, die in den Ausgang gehen, zieht es in die Clubs.»

Erst im Oktober feierte das Lokal im Untergeschoss des «Gotthardhofs» seine Eröffnung. Mit dem Start ist der Inhaber zufrieden. Dieser sei gut angelaufen und er sei für die Zukunft zuversichtlich, sagt Godenzi, in dessen Lokal derzeit 2G gilt, die Gäste also im Sitzen konsumieren müssen.

Gastronomen finden sich mit der Lage ab

Ähnlich klingt es bei den anderen beiden Gastronomen. «Dukes»-Inhaber Markus Huber etwa sagt, es nütze nichts, die Faust im Sack zu machen: «Es liegt an uns, neue Wege zu suchen und unseren Gästen trotz der aktuellen Lage so gut wie möglich entgegenzukommen.» Und Philippe Waldis von der «Lounge & Gallery» sagt, natürlich sei die Lage heute deutlich anders als in normalen Zeiten. Aber von 75 Prozent Umsatzeinbusse, wie sie Clubs in Zürich beklagten, könne in Zug keine Rede sein: «So schlimm ist es zum Glück nicht. Am 25. Dezember etwa hatten wir eine sehr gute Weihnachtsparty. Die Tanzfläche war voll.» Darauf hoffen die Zuger Gastronomen auch an Silvester.