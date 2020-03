Der ehemalige Wirt des Ägeribads wehrt sich Thomas Mühlheim widerspricht den Äusserungen des Geschäftsführers zu seinem Ausscheiden aus dem Betrieb. Raphael Biermayr 20.03.2020, 16.04 Uhr

Das Ägeribad in Oberägeri. Bild: Werner Schelbert (3. August 2018)

Thomas Mühlheim, der ehemalige Wirt des Restaurants Lago im Ägeribad, ist nach eigenen Angaben erschrocken, als er am kürzlich in unserer Zeitung den Artikel über seinen Nachfolger gelesen hat. In diesem Beitrag gab der Ägeribad-Geschäftsführer Tobias Herger an, Mühlheim hätte die angestrebte Neuausrichtung des «Lago» in Oberägeri nicht mitgetragen und deshalb gekündigt.