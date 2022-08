Einstige Benediktinerabtei Rheinau: Erbauer stammte aus Zug

Serie «Hingeschaut» Der «Erbauer» der einstigen Benediktinerabtei Rheinau stammte aus Zug Die ehemalige Benediktinerabtei auf ihrer Insel mitten im Rhein gilt als Baudenkmal höchster Güte. Der wohl wichtigste der rund 60 Äbte, die hier seit dem 9. Jh. gewirkt haben, war ein Zurlauben. Ihm verdankt die spektakuläre Klosteranlage ihr hochbarockes Erscheinungsbild. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.28 Uhr

Der Zuger Gerold II. Zurlauben, von 1697 bis 1735 Abt von Rheinau, legte bei der Neugestaltung der einzigartigen Klosteranlage auf der Rheininsel im Kanton Zürich einen ausgeprägten Kunstsinn an den Tag. Bild: Andreas Faessler (28. Juli 2022)

Allein aufgrund ihrer einmaligen Lage auf einer schmalen Insel im mäandrierenden Rhein ist die ehemalige Benediktinerabtei im Zürcherischen Rheinau eine der aussergewöhnlichsten Klosteranlagen weit und breit. Die ursprünglich aus dem 9. Jahrhundert stammende Karolinger-Gründung verdankt ihr heutiges hochbarockes Erscheinungsbild zwei tüchtigen Zuger Kirchenmännern.

Zum einen Gerold I. Zurlauben (1547–1607), welcher nach seiner Profess im Kloster Rheinau und einem Studium in Freiburg in Breisgau zunächst als Pfarrer in Rheinau tätig war und 1598 schliesslich zum Abt ebenda gewählt wurde. 1604 initiierte Zurlauben den Bau der «neuen Abtei» – der noch heute existierende Klostertrakt, welcher südlich an die Kirche anschliesst.

Nach Zurlaubens Tod im Jahre 1607 liess sein Nachfolger Abt Eberhard III. von Bernhausen einen Konventflügel errichten. Am Ende des 17. Jahrhunderts bestand die Abtei Rheinau aus mehreren Gebäudetrakten aus unterschiedlichen Jahrhunderten.

Seit den Jugendjahren mit Rheinau verbunden

Knapp 100 Jahre später kam die Stunde des zweiten, für die Abtei wesentlich bedeutenderen Mannes aus Zug: 1697 wurde Konrad Leonz Zurlauben (1649–1735) zum Abt Gerold II. von Rheinau gewählt.

Der Sohn des illustren und politisch wie militärisch einflussreichen Zuger Ehrenbürgers Beat Jakob Zurlauben und der Schwyzerin Maria Barbara Reding von Biberegg war seit den Jugendjahren eng mit Rheinau verbunden. Nach der Klosterschule sowie der Profess hier studierte er Theologie in Konstanz, wurde zum Priester geweiht und kehrte 1674 als Philosophieprofessor nach Rheinau zurück. Nach seiner Wahl zum Abt 1697 trieb der Zuger mit viel Energie und Elan einen umfassenden Neubau der Abtei an.

Führende Meister des Barocks am Werk

Vorbild und «Gesinnungsgenossen» fand Abt Gerold in seinem drei Jahre älteren Bruder Plazidus, der seit 1684 Abt des Klosters Muri war. Auch Plazidus war in höchster Baulaune. Gemeinsam hielt das äbtliche Brüder-Gespann Ausschau nach einem geeigneten Baumeister. Inspiration holten sie sich zunächst bei Caspar Moosbrugger in Einsiedeln, welcher denn auch erste Pläne lieferte.

Schliesslich wurde durch Vermittlung von Abt Plazidus Moosbruggers Landsmann Franz Beer II. von Bleichten (1660–1726) aus dem Bregenzerwald beigezogen, welcher in Rheinau letztlich als hauptverantwortlicher Architekt auftrat. Gewisse Quellen mutmassen, dass Franz I. Beer, Vater des Ausführenden und ebenfalls Baumeister aus dem Bregenzerwald, bei der Planung mitgewirkt hatte.

Beer II. zeichnete – so ist in Abt Gerolds Rechnungsbuch zu lesen – mit Hilfe seines damaligen Poliers Peter Thumb, später selbst einer der bedeutendsten Barockarchitekten Süddeutschlands, einen Gesamtplan der neuen Klosteranlage.

In riesigen Lettern auf Latein mitsamt Wappen ist der illustre Bauherr über dem Hauptportal der ehemaligen Abteikirche verewigt. Bild: Andreas Faessler (28. Juli 2022)

Die glanzvolle 1710 der Heiligen Maria geweihte Abteikirche zu Rheinau gilt als eines von Beers Hauptwerken. Auch für die prächtige Ausstattung der siebenjochigen Wandpfeilerkirche hatte Abt Gerold ein gutes Gespür für die «richtigen» Handwerker. Die reichen Stuckarbeiten sind das Werk von Franz Schmuzer aus Wessobrunn, und die inhaltlich fein aufeinander abgestimmten Fresken zum Leben Mariens stammen vom Tessiner Maler Francesco Antonio Giorgioli.

Für die Ausführung der zehn Seitenaltäre wurden namhafte Bildhauer und Altarbauer aus Süddeutschland und der Schweiz beauftragt. Die Altäre sind repräsentative Beispiele für die stilistische Vereinigung von hochbarocken Elementen mit solchen des frühen Rokokos. Das gilt auch für den monumentalen Hochaltar, welcher nach Plänen des Ällgäuer Malers Judas Thaddäus Sichelbein ausgeführt ist.

Gerold II. verhilft der Abtei zu ihrer späten Hochblüte

Abt Gerold II. Zurlauben erwies sich bei diesem umfangreichen Bauprozess als umsichtiger und ökonomisch kluger Wirtschafter: Sowohl den Bau der Klosterkirche wie auch denjenigen der Konventbauten konnte der Abt ohne Neuverschuldung finanzieren.

Auch zeigte Zurlauben eine bewusst konservatorische Gesinnung: Den spätgotischen Turm der alten Klosterkirche liess er erhalten und vereinbarte mit Franz Beer in Form eines «Verding recess» (Zusatzvertrag), dass der zweite Glockenturm stilistisch eine Replik des bestehenden sein soll.

In der Gestalt der beiden Türme hat die barocke Abtei Rheinau somit dank des Zugers ein Stück ihres früheren Gesichts bewahrt. Auch ist es Abt Gerolds II. Verdienst, dass sich bis heute der Vorgängerbau der Kirche exakt nachvollziehen lässt: Der denkmalpflegerisch gesinnte Abt hatte das romanische Gotteshaus vor dessen Abbruch im Jahre 1705 akribisch vermessen und dokumentieren lassen.

Ein grosses Sandsteinrelief mit den Wappen Rheinaus und Zurlaubens erinnert am ehemaligen Konventgebäude an den Abt aus Zug. Bild: Andreas Faessler (28. Juli 2022)

Historiker sind sich weitgehend einig, dass der zugstämmige Abt Gerold II. der bedeutendste der insgesamt rund 60 Klostervorsteher in der Geschichte der Abtei Rheinau war. Er verhalf dem Kloster während seiner 39-jährigen Regierungszeit zur späten Hochblüte. Zurlauben starb am 18. Juli 1735 im hohen Alter von 86 Jahren.

Ordensleben ist Geschichte, aber die Pracht ist geblieben

Die jüngere Geschichte der Benediktinerabtei Rheinau ist wechselvoll. Nach dem Einmarsch der Franzosen 1798 wurde der Betrieb für rund fünf Jahre eingestellt. 1834 erfolgte die Eingliederung Rheinaus in den Kanton Zürich. Rheinau war nun – ähnlich wie Fahr – als katholische «Insel» eine Besonderheit innerhalb des protestantischen Kantons. 1838 verbot Zürich sowohl die Neuaufnahme als auch den Zuzug von Klosterbrüdern. Bald wurde der Schulbetrieb eingestellt, und 1862 entschloss sich der Grosse Rat zu Zürich für die endgültige Aufhebung der Abtei Rheinau.

Auch am Nordturm der Abteikirche ist Gerold II. Zurlauben kunstvoll verewigt. Bild: A.Faessler

Ab 1867 dienten die Konventsgebäude einer Heil- und Pflegeeinrichtung, welche später in eine Nervenklinik umgewandelt wurde. Im Jahre 2000 wurden die letzten Patienten in die nahe Kantonale Psychiatrische Klinik Neu-Rheinau verlegt. Die einstigen Abteigebäude werden heute für spirituelle und kulturelle Aktivitäten genutzt, die Klosterkirche dient als Pfarrkirche. Eine Stiftung ist auf dem Klosterareal aktiv und unter anderem in den Bereichen Soziales und Landwirtschaft tätig.

Das althergebrachte Klosterleben nach der Benediktusregel ist in Rheinau seit 160 Jahren erloschen. Was geblieben ist, ist ein Schweizer Baudenkmal erster Güte an einem nach wie vor einzigartigen Ort, der für kunsthistorisch Interessierte gleichermassen wie für Ruhesuchende eine Art Sehnsuchtsort ist.

Spurensuche vor Ort

Am und im ehemaligen Kloster Rheinau wird man noch heute mehrfach an den tatkräftigen Geistlichen aus Zug erinnert: Über dem Hauptportal der Kirche ist Abt Gerolds II. Name in grossen Lettern zu lesen. Darüber prangt riesenhaft sein Wappen. Eine Relieftafel mit Inschrift und ebenfalls dem Zurlauben-Wappen im Nordturm nimmt Bezug zu Gerold. Eine grosse Wappenkartusche an der Fassade des alten südlichen Konventgebäudes trägt das Wappen Rheinaus neben demjenigen Zurlaubens. Dieselbe Wappenkombination findet sich zum einen im Chorgitter und zum anderen in prächtigster Rokokoausführung an den Säulenkonsolen des Hochaltars.

Das Ölporträt zeigt Abt Gerold I. Zurlauben, ebenfalls ein Zuger. Bild: A.Faessler

Im südlichen Seitenschiff befindet sich der von Sebastian Zureich geschaffene Stuckepitaph von Gerold II. Zurlauben. Im Seitenschiff gegenüber derjenige seines Bruders Plazidus von Muri, welcher seine letzte Ruhestätte ebenfalls in Rheinau gefunden hat.

Unweit von Plazidus’ Epitaph sehen wir denjenigen von Gerold I. Zurlauben. Ihn entdeckt der aufmerksame Besucher auch auf einem unscheinbaren Ölgemälde an einem unauffälligen Ort in einer Ecke der vordersten linken Seitenkapelle. Gerold II. hatte seinen Abtnamen ihm zu Ehren übernommen.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fund­stücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

