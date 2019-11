Der erste Grundstein für die Baarer Landi ist gelegt Baar bekommt eine neue Landi-Filiale. Die Vorbereitungen dafür waren langwierig. 29.11.2019, 05.00 Uhr

Von links: Randolph Koller, Projektplaner, Max Germann, Architekt und Bauleiter, Hans Bellmont, Vorsitzender der Geschäftsleitung Landi Zugerland, und Johannes Nussbaumer, Präsident der Verwaltung Landi Zugerland, bei der Grundsteinlegung in Baar. Bild: PD

(fg) Die Bauarbeiten für die neue Landi-Filiale in Baar sind gestartet – am vergangenen Dienstag ist der erste Grundstein gelegt worden. 15 Jahre lang habe man im Raum Baar und Zug nach einer geeigneten Fläche gesucht. Danach habe man noch zwei Jahre für die Planung benötigt, sagte Hans Bellmont, Vorsitzender der Geschäftsleitung Landi Zugerland, bei seiner Ansprache. Der neue Standort in Baar soll auch zum Geschäftssitz werden.