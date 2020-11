Porträt Der EVZ-Academy-Spieler Dario Allenspach hofft auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk Der 18-jährige Center will sich in der Academy für die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton empfehlen. Sein Vorbild spielt in der NHL und ist im selben Ort aufgewachsen wie er. Michael Wyss 24.11.2020, 05.00 Uhr

Dario Allenspach befindet sich in der dritten Saison beim EVZ. Bild: Matthias Jurt (Cham, 20. November 2020)

«Wer träumt nicht davon, an einem grossen Turnier für die Schweiz zu starten? Es macht dich stolz, wenn du dein Land vertreten kannst», schwärmt Dario Allenspach. Der 18-jährige Center der EVZ Academy hofft, zwischen Weihnachten und Neujahr mit der U20-Nationalmannschaft an die Weltmeisterschaft nach Kanada reisen zu können. Allenspach sagt:

«Die Chancen sind intakt, dass ich die Reise nach Übersee mitmachen kann. Ein Aufgebot wäre ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.»

Die Entscheidung fällt Anfang Dezember anlässlich der WM-Vorbereitung und der Bekanntgabe des definitiven Kaders. «Ich weiss natürlich auch, dass ich mich mit guten Leistungen bei der EVZ Academy in der Swiss League für ein WM-Aufgebot empfehlen kann. Man sagt ja, dass jeder seines Glückes Schmied ist», sagt Allenspach.

Der Stürmer absolviert in Zug im Rahmen des Programms «The Hockey Academy» eine kaufmännische Ausbildung. «Als ich von der Ausbildungsmöglichkeit in Zug erfahren habe, stand dem Wechsel nichts im Weg. Es war die perfekte Lösung für mich, Schule und Sport zu kombinieren und meinen Traum vom Eishockeyprofi weiterzuverfolgen», sagt der Appenzeller, der seit der Saison 2018/19 beim EVZ spielt.

Sein Vater war NLA-Goalie

Die Freude zum Eishockey entdeckte Dario Allenspach beim SC Herisau. «Ich konnte eigentlich nur diesen Sport ausüben», sagt er lachend. Der Hintergrund: Sein Vater Stefan Allenspach war Torhüter in Herisau in der damaligen Nationalliga A und Nationalliga B, unter anderem unter der Trainerlegende John Slettvoll. Heute trainiert der 51-Jährige die Goalies beim Traditionsverein. Dario Allenspach erinnert sich: «Wir waren früher immer auf der Eisbahn, es war unser zweites Zuhause.» Sein Bruder Flavio spielt heute im 1.-Liga-Team der Herisauer.

Dario Allenspachs Vorbild ist ein anderer Herisauer: Timo Meier (24), der bei den San Jose Sharks in der NHL spielt. «Seine Karriere verfolge ich mit. Er hat mir aufgezeigt, was möglich ist, wenn man tagtäglich hart arbeitet.» Träumt auch er von der NHL-Karriere? «Ja, klar», sagt Allenspach, um zu ergänzen:

«Ich fokussiere mich aber nun auf meine Aufgabe bei der EVZ Academy. Die Partien in der Swiss League sind für mich immer noch eine grosse Herausforderung, da es meine erste Spielzeit bei den Aktiven ist.»

Der 18-Jährige hofft, sich mit der Academy für die Playoffs zu qualifizieren. Das Team von Trainer Roger Hansson steht nach dem 12. Spieltag mit acht Punkten an letzter Stelle. Die Hypothek auf Rang 10 (Pre-Playoffs) beträgt sechs Zähler.

Drei Partien für die Academy

Möglichkeiten, das Punktekonto zu erhöhen, gibt es in der laufenden Woche gleich drei. Die EVZ Academy spielt am Dienstag in La Chaux-de-Fonds (19.45, Patinoire des Mélèzes), am Freitag gegen Ajoie (19.45, Academy Arena) und am Sonntag bei den GCK Lions (15.45, KEK, Küsnacht) abgeschlossen. «Wir sind dreimal Aussenseiter – aber für eine Überraschung gut», sagt der Zuger Dario Allenspach.