Porträt Der EVZ-Spieler Marco Forrer macht für einen erhofften Fortschritt zunächst einen sportlichen Rückschritt Verteidiger Marco Forrer will sich in der Swiss League bei der EVZ Academy wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Der 24 Jährige hat eine hockeyverrückte Familie. Michael Wyss 05.10.2020, 18.00 Uhr

Die EVZ Academy hat zum Saisonauftakt ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Nach der 1:7-Pleite in der Swiss-League-Meisterschaft gegen Visp am Freitag schien die Partie im Cup-Sechzehntelfinal gegen das National-League-Team Rapperswil-Jona eine klare Sache zu werden. Doch die Zuger zeigten sich aufsässig und verloren am Sonntag erst nach Verlängerung mit 1:2.

Marco Forrer und seine Teamkollegen überzeugen in der Cup-Partie gegen die oberklassigen Rapperswi-Jona Lakers. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Oktober 2020)

Bei der Academy war auch Marco Forrer (24) mit von der Partie. Der Verteidiger spielte an der Seite von Daniel Gysi und gehörte zu den auffälligsten Zugern. Er ist nach fünf Jahren in der National League – bei Davos und Fribourg – nach Zug zurückgekehrt.

Für Marco Forrer ist es das zweite Engagement in Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Oktober 2020)

«Die Zeit, die ich in der höchsten Spielklasse erlebte, möchte ich nicht missen. Ich konnte auf höchstem Niveau spielen und mich weiterentwickeln», sagt Forrer. Der 1,93 Meter lange und 94 Kilogramm schwere Thurgauer hat in der Academy einen Einjahresvertrag unterschrieben. Warum dieser sportliche Rückschritt?

«Nach einigen Verletzungen und daraus resultierender fehlender Spielpraxis gab es für mich nur eine Lösung, nämlich in der Swiss League einen Neustart zu planen. So kann ich wieder aufmerksam auf meine Person machen.»

Forrer ergänzt: «Hier habe ich neue Perspektiven. Mit Trainer Roger Hansson und Assistenztrainer Corsin Camichel sind fachkundige und menschliche Typen an der Seitenlinie. Sie machen einen super Job.» Darüber hinaus wird Forrer im Frühling 2021 ein Fernstudium in Psychologie beginnen.

Schumacher war der Förderer seiner Karriere

Mehrere Angebote anderer Swiss-League-Vereine habe Forrer ausgeschlagen. «Ich entschied mich für den EVZ, denn hier spielte ich während dreier Saisons im Nachwuchs der Elite-Junioren.» Aus dieser Zeit – 2013 bis 2016 – resultierte auch eine Silbermedaille. Sein damaliger Trainer war Leo Schumacher (aktuell bei Seewen in der My-Sports League). Der 67-Jährige war ein wichtiger Wegbegleiter: «Unter Leo habe ich in meiner persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt gemacht. Er zeigte mir auf, was es braucht, um Erfolg zu haben. Er war ein Trainer, der mich forderte und schleifte.»

In Davos stand Forrer unter der Fittiche von Arno Del Curto. Forrer feierte vor knapp fünf Jahren sein Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse: Mit Davos gab es einen 5:0-Sieg gegen Lugano. Sein erstes NL-Tor erzielte der Thurgauer für Davos beim Auswärtsspiel in Bern wenige Tage später. «Wir spielten vor 16'895 Fans in Bern– was für ein Erlebnis. Ich schoss das 2:0, wir siegten 5:2», erinnert sich Marco Forrer genau.

Die Forrers sind eishockeyverrückt

Die Freude zum Eishockey entdeckte der ehemalige U-Nationalspieler beim Verein Kreuzlingen-Konstanz. Später wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Winterthur. Thomas Steger war während zehn Jahren sein Trainer – und der Grund, warum er Feldspieler wurde: «Ich war Keeper, doch Steger sagte immer, er sehe mich nicht im Tor», erklärt Forrer. Auch seine Geschwister spielen Eishockey: Sandro bei Rapperswil-Jona, Claudio bei Wil (1. Liga) und Ramona im U20-Team von Winterthur sowie im Team Thurgau Indien in der höchsten Frauenliga. «Eishockey ist bei uns in der Familie immer Thema, der Gesprächsstoff Nummer eins», sagt Marco Forrer.

Das gilt auch für die Eltern: Die Mutter Claudia Frenzel spielte früher beim Lady-Team des EHC Bülach und war in den Neunzigerjahren Torhüterin der Schweizer-Frauen-Nationalmannschaft. Sie vererbte ihren Kindern das Eishockey-Gen. Der Vater Roger Forrer spielte einst Plauscheishockeyaner. «Sie unterstützen uns, was wir natürlich sehr schätzen», sagt Forrer auch im Namen seiner Geschwister.

Mit der EVZ Academy will Forrer in die Playoffs. Er sagt:

«Wir können nicht absteigen, das sportliche Ziel kann deshalb nur der achte Rang heissen. Mit den neu eingeführten Pre-Playoffs können wir uns auch über den zehnten Rang noch in die Playoffs hieven.»

Und Marco Forrer sich mit guten Leistungen möglicherweise wieder in die höchste Liga.

Die nächsten Academy-Spiele: 7. Oktober in Winterthur (20.00, Zielbau Arena); 9. Oktober in Weinfelden gegen Thurgau (20.00); 11. Oktober in der Academy Arena gegen Sierre (18.30).