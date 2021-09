Der EVZ spielte schon länger mit offenen Karten Die Coronavirus-Pandemie hat alle Eishockeyklubs gleichermassen getroffen. Jetzt hoffen alle auf Livespiele. Marco Morosoli 07.09.2021, 05.00 Uhr

Noch ziert sich die eine oder andere Eishockey-Organisation in der National League mit der Veröffentlichung der Bilanz für die Saison 2020/2021. Klar ist, die aktuelle Coronavirus-Pandemie hat der ganzen Liga finanziell sehr stark geschadet. Die «Sonntags-Zeitung» schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe, dass dank staatlicher Hilfe, der Konkurs der einen oder anderen Organisation verhindert hat.

Noch nicht klar, welche Spuren das Virus in den Kassen der Klubs in der National League gesamthaft hinterlassen hat. Der EVZ war 2021 der erste Klub, der seine Zahlen am 1. Juli öffentlich machte.

Gestern hat die Aktionärsversammlung der EVZ Holding im «Legends Club» unter dem Dach der Bossard-Arena stattgefunden. Es war eine Pro-forma-Angelegenheit. Opposition gab es keine. Doch die Versammlung ist notwendig, da verschiedene Chargen einer Wiederwahl bedürfen.

Am rekordhohen Verlust von 700000 Franken hat sich seit Anfang Juli 2021 nichts mehr geändert. Und das in einer Saison, in welcher der EVZ so gut wie schon lange nicht mehr unterwegs war. Punkterekord und Meistertitel sind nur zwei Wegmarken, die noch lange nachwirken. Der EVZ-CEO Patrick Lengwiler war denn auch froh, dass es bei diesem Defizit blieb: «Wenn wir als Unternehmung diese riesige Herausforderung unter solch schwierigen Voraussetzungen so eindrücklich bestreiten und den Verlust so drastisch reduzieren konnten, so entspricht dies einer herausragenden Leistung.» Der Unternehmensführer fügte dann noch an: «Der EVZ ist für mich mit seinem ganzen Umfeld auf und neben dem Eis Meister.»

Überlebt, aber neue Herausforderungen warten

Der EVZ-CEO erwähnte dabei aber auch, dass der EVZ weiterhin solide finanziert und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt werde. Lengwiler weiss aber auch, dass die kommenden Tage und Monate noch einmal zahlreiche Herausforderungen bringe.

Auch dank des Meisterbonus hat der EVZ wiederum sehr viele Saisonkarten abgesetzt. Gemäss einem Bericht der «Sonntags-Zeitung» sind für die Bossard-Arena nur 100 Saisonkarten gegenüber dem Vorjahr verkauft worden. Die Chancen stehen also gut, dass in Bälde wieder ein ausverkauftes Stadion möglich ist. Im Vorjahr lag die Auslastung in den Playoffs in der Bossard-Arena bei 0,5 Prozent wie im aktuellen EVZ-Geschäftsbericht zu lesen ist.

Dass die Zuger Eishockeyfans nach gutem Live-Eishockey sehnen, versteht sich von selber. Das letzte Mal fand ein solcher Match am 22. Februar 2020 in der Bossard-Arena statt. Damals verloren die Zuger zu Hause gegen die ZSC Lions mit 1:4. So gesehen ist der Match zwischen dem EVZ und Davos das Ende einer langen Durststrecke. Allerdings gilt weiterhin die Einschränkung, dass wer Einlass begehrt, ein Covid-Zertifikat zusätzlich zum Saisonabonnement zeigen muss. Immerhin fällt so das Tragen einer Maske dahin.

Im aktuellen Geschäftsbericht des EVZ bleibt zudem haften, dass die Zuger ihren eingeschlagenen Ausbildungsweg weitergehen. Zwölf Spieler sind aufgeführt, die ihre Ausbildung im EVZ genossen haben. Es spielen mittlerweile nicht mehr alle diese jungen Kräfte in der Zentralschweiz. Doch anderswo wissen Sportchefs, dass solche Akteure jeweils ein guter Fang sind.

Auch in den Nationalmannschaften ist der Zuger Nachwuchs gern gesehen. So standen nicht weniger als sechs Spieler im Kader der U18-Nationalmannschaft. Selbst auf National-League-Level können sich die EVZ-Nachwuchskräfte gut in Szene setzen. So hat der Verteidiger Livio Stadler in der Qualifikationsphase 80 Schüsse blockiert. Ein Spitzenwert. In den Playoffs war dann Tobias Geisser mit 21 geblockten Schüssen die Nummer 1. Alle diese sportlichen Highlights helfen wenigstens ein wenig über die verhagelte Bilanz. Ab heute geht es dann weiter.