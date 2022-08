Ausverkauft Der EVZ stoppt den Aboverkauf Wie in den Vorjahren stoppt der EVZ den Saisonkartenverkauf bei rund 6000 verkauften Abonnementen. 10.08.2022, 17.16 Uhr

Für die Heimspiele würden online oder an der Abendkasse Einzeltickets erhältlich sein, das teilte der Klub am Mittwoch mit. Die Abos sind hingegen ausverkauft. «Wir freuen uns sehr über die Treue unserer Saisonkarteninhaber. Gleichzeitig würden wir natürlich aber auch sehr gerne mehr Menschen aus unserer Fangemeinde die Möglichkeit bieten, regelmässig an die Spiele in der Bossard-Arena zu kommen», wird Dominic Wirth, Leiter Ticketing des EVZ, in der Mitteilung zitiert.