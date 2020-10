Porträt Der EVZ-Verteidiger Daniel Gysi verbrachte mit 24 Jahren schon neun Saisons im Ausland Der gebürtige Basler war in Österreich und Nordamerika aktiv. Jetzt will er der EVZ Academy weiterhelfen. Michael Wyss 19.10.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Alter von 17 Jahren zog Daniel Gysi in die USA, um Eishockey zu spielen. Während sechs Saisons sammelte der heutige Verteidiger der EVZ Academy in verschiedenen Juniorenligen Erfahrungen. Gysi sagt:

«Diese Zeit möchte ich nicht missen. Sportlich profitierte ich, aber auch als Mensch in der Entwicklung – es war eine Lebensschule.»

Es war nicht seine erste Zeit im Ausland. Zuvor war der Basler bereits drei Spielzeiten in Niederösterreich im Nachwuchsbereich aktiv gewesen. Bei den Lower Austria Stars U20 war unter anderen der spätere EVZ-Academy-Spieler Fabio Kläy sein Teamkollege, der Coach war der nachmalige Academy-Trainer Jason O’Leary.

Wie hat Daniel Gysi, der in der Fussballstadt Basel aufgewachsen ist, zum Eishockey gefunden? «Ich bin zwar leidenschaftlicher Fan des FCB, aber meine Mutter und Grossmutter waren Eiskunstläuferinnen und ich war schon in jungen Jahren immer mit ihnen auf der Eisbahn», erklärt er. Seine Grossmutter Trudy Hufschmied wurde im Jahr 1948 Schweizer Meisterin im Paarlauf.

Daniel Gysi. Bild: EVZ/PD

Nun spielt er also erstmals seit seiner Zeit im Nachwuchs des EHC Basel wieder in der Schweiz. «Der Wechsel in die EVZ-Organisation stand für mich schon früh fest, denn sie geniesst schweizweit einen sehr guten Ruf in Sachen Ausbildung», erklärt Gysi, der heute 24 Jahre alt wird, die Beweggründe. Der Verteidiger, der in Cham in einer Spieler-WG lebt, hat beim EVZ einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der Moment der Unterzeichnung sei einer der Höhepunkte seiner bisherigen Laufbahn gewesen. Diese soll hier nicht enden, stellt er klar: «Mit guten Leistungen will ich mich für die National League empfehlen.»

Der einzige Punkt bislang ist auch das Verdienst Gysis

Gysi erzielte Anfang Oktober im Spiel gegen Winterthur sein erstes Tor für die Zuger. Mit dem Treffer zum 3:3 kurz vor Schluss sicherte er der Academy den ersten und bisher letzten Meisterschaftspunkt. Gegenwärtig ist Gysi verletzt. «Ich laboriere an einem Teilriss im rechten Oblique-Muskel im Bauch und werde im schlimmsten Fall noch zwei Wochen pausieren müssen», erklärt er und fügt hinzu:

«Ich bin froh, wenn ich wieder auf das Eis kann. Dem Team nicht helfen zu können, ist eine schwierige Situation.»

Weiter geht es für die EVZ Academy diese Woche mit den Partien gegen die Ticino Rockets (Dienstag, 19.30, Biasca) und Kloten (Donnerstag, 19.30, Bossard-Arena). Die Zuger stehen nach dem sechsten Spieltag im letzten Rang. Die Hypothek auf Rang 10 beträgt bereits sechs Punkte.

Mehr zur Swiss-League-Meisterschaft finden Sie hier.