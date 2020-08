Der Ex-Tennis-Profi Marco Chiudinelli zeigt in Baar seine Klasse Der Davis-Cup-Sieger hat mit Vater Lorenzo das 17. Seniorendoppel im Tennisclub Baar gewonnen. Marco Keller 24.08.2020, 19.04 Uhr

Lorenzo und Marco Chiudinelli vor dem Halbfinal gegen Jürg Kunz und Bruno Mutti vom TC Zug (von links). Bild: TC Baar/PD

Immer wieder kommen Cracks mit grossen Namen nach Baar. Der frühere Gstaad-Finalist Roland Stadler war schon mehrfach am Start, mit seinem Freund Max Baumann, dem langjährigen Präsidenten der Zuger Regionalvereinigung. Auch Enrique Escudero zierte schon das Feld, auch er ein ehemaliger Profi mit Ranking in den Top 300. Und nun also Marco Chiudinelli, seines Zeichens Davis-Cup-Sieger 2014, Halbfinalist an den Swiss Indoors 2009. Dort hatte er übrigens einen Satzball gegen Roger Federer, seinen Jugendfreund.