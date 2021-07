Leserbrief Der Fussball ist zur Droge geworden Medienkritik im Zusammenhang mit der EM 02.07.2021, 14.49 Uhr

In diversen TV-Sendungen wurden Schicksale von Menschen gezeigt, die mich betroffen machten. Es gibt aber in unserer hochgelobten Schweiz viele Menschen, die niemals eine Sekunde verlieren würden, eine solche Sendung zu verfolgen. Diese Menschen dröhnen sich zu mit Drogen, damit das Leid nicht bis an ihr Ohr dringt.

Eine der übelsten Drogen ist Fussball geworden. Die Zeitung wagt es wegen der massiven Sportmafia nicht, die Druckfläche auch für andere Themen freizumachen. Ist es wirklich nötig, so riesige Fotos von Narzissten zu drucken bei dem massiven Papiermangel? Wie wäre es, wenn es zum Beispiel Platz hätte, Anleitungen zu drucken, wie das Covid-Zertifikat vom Handy heruntergeladen werden kann (wenn es verschwunden ist)? Wäre es nicht interessanter über brave Arbeiterinnen zu berichten, wie ihr Alltag aussieht und wie sie bei schlechter Bezahlung leiden müssen? Warum wird nicht berichtet, wie viel Schaden (nebst CO2) angerichtet wird, wenn eine Frau mit ihrem Pferd nach Tokio an die Spiele fliegt? Wäre es nicht an der Zeit, in der Sendung 1 gegen 100 jegliche Sportfragen zu unterlassen zu Gunsten Denkaufgaben (wie aus Notlage befreien)? Macht es überhaupt noch Sinn, sich für die Umwelt einzusetzen? Gesetze haben keine Chance, denn niemand fühlt sich angesprochen.

Tony Stocklin, Steinhausen