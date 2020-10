Leserbrief Der Haftungsmechanismus betrifft alle Unternehmen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29.November 22.10.2020, 15.30 Uhr

Man muss sich schon fragen, welches Bild die Befürworter der Unternehmens-Verantwortungs-Initiative vom Rest der Welt haben. Letztlich wollen Sie nämlich, dass die Schweiz anderen Ländern ihre Rechtsgrundsätze aufzwingt. Damit gibt die radikale Initiative allen betroffenen Ländern zu verstehen, dass deren Gerichte nichts taugen. Wollen wir uns wirklich als Weltpolizisten aufspielen? Wie würden wir wohl reagieren, wenn uns plötzlich andere Staaten ihre Regeln aufzwingen wollten?

Statt auf Partnerschaft und Vertrauen, setzt die Vorlage auf Misstrauen und Bürokratie. Zudem will sie eine «Amerikanisierung» unseres Rechts. Bei einem Ja werden Schweizer Firmen nicht nur erpressbar – sie müssen auch stets mit Klagen rechnen. Damit kreieren wir genau das System, das wir an den Amerikanern immer kritisieren.

Für mich ist klar: Die einzelnen Staaten sind selber für ihre Territorien verantwortlich. Es kann nicht Aufgabe der Schweiz sein, dafür zu sorgen, dass überall auf diesem Globus Anliegen aus den Bereichen Governance, Klimaschutz und Sozialpolitik genau so umgesetzt werden, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ein solches Vorpreschen ist nicht nur unrealistisch, sondern auch überaus arrogant.

Peter Frigo, Steinhausen

Viele Konzerne sind gross geworden durch die Praxis der Missachtung der Menschenrechte. Sie zielen auf maximalen Gewinn, überbordende Saläre für die Führungselite und grosse Dividenden für die Aktionäre, womit das Geld wieder dorthin fliesst, wo eh schon zu viel ist. Diese Praxis basiert wiederum auf Charakterdefiziten von regierenden Eliten, die eigentlich Vorbild für das Volk sein sollten.

Anderseits hat die Evolution nun einen Stand erreicht, wo eine Korrektur dieser Praxis unerlässlich wird. Da bei vielen Regierenden noch wenig Lust besteht, die Situation zu korrigieren, muss der Anstoss von unten, von den Betroffenen kommen. Ihre Möglichkeiten beschränken sich auf die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen. Wo diese nicht oder ungenügend gegeben sind, muss der Volkswille in gewaltfreien Demos Ausdruck finden. Je grösser und ausdauernder sie sind, desto mehr Wirkung werden sie haben.

Mit einem Ja zur Konzernverantwortungsinitiative können wir der Regierung nun klar machen, dass uns Gerechtigkeit wichtiger ist als hohe Dividenden.

Alex Nyfeler, Baar

Die sogenannte «Konzern-Verantwortungs-Initiative» basiert auf einem Irrtum. Wer den Titel liest, könnte zum Schluss kommen, dass sich diese Vorlage allein an Konzerne richtet. Kommt hinzu, dass die Initianten alles dafür tun, um nicht über den tatsächlichen Initiativtext diskutieren zu müssen. Wer diesen trotzdem liest, merkt rasch, dass alle in der Schweiz ansässigen Unternehmen betroffen sind.

Tatsache ist: Der einzigartige Haftungsmechanismus, der bei einem Ja am 29.November in Kraft treten würde, gilt für Grossbetriebe genauso wie für KMU. Auch kleinere Betriebe müssten in Zukunft einen massiven Kontroll- und Überwachungsapparat aufbauen, um sich vor drohenden Klagen schützen zu können.

Betroffen sind aber nicht nur Firmen, die mit Lieferanten und Subunternehmen im Ausland zusammenarbeiten. Viele Schweizer KMU sind selbst Zulieferer und Geschäftspartner von Grossunternehmen – und damit selber Teil der Lieferkette. Um die eigenen Risiken zu begrenzen, würden die grösseren Betriebe die Auflagen und Risiken ganz einfach über entsprechende Knebelverträge an ihre Partner weitergeben. Wer dieses «Schwarzer Peter»-Spiel verhindern will, legt am 29.November ein Nein in die Urne.

Gregor R. Bruhin, Gemeinderat SVP, Zug

Haarsträubend: Die «Zuger» Firma Terraoil erschwindelte laut Medienberichten offenbar einen 500000-Franken-Corona-Notkredit, für welchen schlussendlich alle Schweizer Steuerzahlenden bürgen müssen. Die zuständige Hausbank deckt sich, und man werde «mit den Behörden zusammenarbeiten». Ist diese nichtssagende, weil hoffentlich selbstverständliche Aussage geschickt? Hallo Kommunikationsprofis? Warum lässt man es als Bank überhaupt darauf ankommen, ob ein Deal eines Kunden auffliegt? Was ist das für eine miese Geschäftsethik?

Wie gross ist wohl die Dunkelziffer der Betrügerfirmen, welche die Pandemie zu ihren Gunsten kaltblütig ausnutzen? Mein Vertrauen schwindet weiter, besonders in die Grossbanken, in die Schweizer Briefkasten-, Pseudo-Rohstoff- und sonstigen Pseudo-Handelsfirmen sowie ins Seco, das eigentlich für saubere Abwicklungen zuständig wäre. Qualität und Kontrollen benötigen halt Zeit. Verschleierungstaktik scheint bei etlichen Firmen das Geschäftsmodell zu sein. Nur schon unter diesen Gesichtspunkten ist ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative ein Muss. Wer eine saubere Weste hat oder auch nur einen Rest von Menschlichkeit, stimmt überzeugt Ja.

Ueli Krasser, Hagendorn