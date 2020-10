Porträt Der Hünenberger Goalgetter Gino Dönni träumt von der 2. Liga Der 22-jährige Fussballer fühlt sich wohl bei seinem Stammverein. Er lobt insbesondere den sehr guten Zusammenhalt im Team. Am Sonntag wartet ein Charaktertest auf die Hünenberger. Martin Mühlebach 15.10.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gino Dönni spielt seit 2018 wieder für seinen Stammverein Hünenberg auf dem Fussballplatz Ehret, neben dem er hier posiert. Bild: Stefan Kaiser (14. Oktober 2020)

Gino Dönni machte seine ersten fussballerischen Gehversuche im Jahr 2002 beim frisch gegründeten FC Hünenberg (FCH). Sein Vater Fredi Dönni amtete als erster Präsident des Vereins und als Trainer seines Sprösslings. Über das Team Zugerland und den Junioren von Zug94 fand Gino Dönni zu Beginn der Saison 2018/19 zu seinem Stammverein zurück. Er fand auf Anhieb Unterschlupf im Fanionteam in der 4.Liga, das am Ende der Saison den langersehnten Wiederaufstieg in die 3. Liga schaffte.

Hünenberg lag beim coronabedingten Saisonabbruch im vergangenen Frühjahr auf dem respektablen vierten Tabellenrang. In der laufenden Saison liegt Hünenberg auf Platz 5. Nicht zuletzt dank seines Stürmers Gino Dönni, der in den bisherigen acht Meisterschaftsspielen schon sechs Tore erzielt hat. «Zwei dieser Tore habe ich per Kopf erzielt, obschon mein Kopfballspiel nicht unbedingt eine meiner Stärken ist», sagt er schmunzelnd. Seinen Spielstil beschreibt er folgendermassen:

«Ich lasse mich hin und wieder etwas zurückfallen, um die Flügel miteinzubeziehen, ehe ich mit schnellen Läufen in den gegnerischen Strafraum eindringe, wo ich meine Zweikampfstärke in die Waagschale werfe. Am meisten Spass macht mir das Toreschiessen.»

Sein grösster Traum sei es, den FC Hünenberg dereinst in die 2.Liga zu schiessen.

Der 1,82 Meter und 90 Kilogramm wiegende Dönni hat anscheinend die Gene seines Vaters geerbt, der als Aktiver unter anderem für den SC Menzingen auf Torjagd ging. Nach seinen Stärken gefragt, streicht Gino Dönni zuerst die Stärken des Teams heraus. Er betont: «Wir sind eine verschworene Truppe, die zum grossen Teil aus Einheimischen besteht, die sich schon aus Kindergarten- und Schulzeit kennen. Unsere Kameradschaft, die wir auch ausserhalb des grünen Rasens hegen und pflegen, ist vorzüglich. Ich fühle mich wohl beim Zusammensein mit meinen Teamkollegen.»

Fan von Dortmund und vom FC Zürich

Als Junior habe er vor allem den Topstürmer Fernando Torres bewundert. Mittlerweile gelte sein Hauptaugenmerk den jungen talentierten Spielern wie Erling Haaland und Jadon Sancho von Borussia Dortmund sowie Ansu Fati vom FC Barcelona, von denen er viel lernen könne. Gino Dönni bekennt: «Ich bin ein grosser Fan von Borussia Dortmund. Ich war schon dreimal im mit 80'000 Zuschauern vollbesetzten Signal Iduna Park. Die Stimmung ist einzigartig. Es ist schade, dass man diese Stimmung in der Schweiz nirgends geniessen kann.»

Ganz sicher nicht im Stadion Letzigrund, wo der FC Zürich seine Heimspiele meist vor einer spärlichen Zuschauerkulisse austrägt. Verantwortlich dafür, dass Gino Dönni trotzdem ein Fan des FCZ geworden ist, ist seine Mutter Jeannette, mit der er ein Europa-Cup-Spiel des FCZ im Letzigrund besuchen durfte. «Das schönste Erlebnis, das mir der FCZ bislang bescherte, war der 2:1-Sieg im Cupfinal über die Berner Young Boys in deren eigenem Stadion», erzählt Gino Dönni, der auch ein Eishockey-Fan ist. Er sagt:

«Mein Lieblingsklub in der Schweiz ist natürlich der EVZ. Seit 2007 kaufe ich mir jedes Jahr ein Saisonabo.»

Dönni meint, wie viele andere Zuger Fans auch, dass der Gewinn des zweiten Schweizer-Meister-Titels in der Vereinsgeschichte in der soeben begonnenen Saison mehr als nur fällig wäre.

Während seines Sprachaufenthalts im kanadischen Toronto habe er es sich natürlich nicht nehmen lassen, die Matches der Maple Leafs in der NHL zu geniessen. Tief beeindruckt sei er von der Ambiance gewesen, welche die rund 20'000 Fans in der grossen Halle heraufbeschworen hätten. Und von der mentalen Stärke der Maple Leafs, die die Columbus Blue Jackets trotz eines 0:3-Rückstands letztlich besiegt hätten.

Heimspiel gegen das inferiore Weggis

Siegen will Gino Dönni natürlich auch am Sonntag mit dem FC Hünenberg gegen den Weggiser SC (14 Uhr, Ehret). Die Luzerner liegen mit einem Torverhältnis von 4:40 (!) punktlos am Tabellenende. «Wenn wir weiterhin in der oberen Hälfte der Tabelle mitmischen wollen, ist ein Sieg gegen den Weggiser SC zwar keine Selbstverständlichkeit, aber absolute Pflicht», sagt der Hünenberger Goalgetter.