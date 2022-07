Cham Informatiker Giorgio Franco hat sein eigenes Modelabel Giorgio Franco ist Modedesigner und als Co-Founder einer Food-Bestellungsplattform tätig. Angefangen hat alles mit einem Computer. Monika Burri Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Franco Giorgio hat die Lehre als Informatiker absolviert. Bild: Eveline Beerkircher (Cham, 4. Juli 2022)

Wer annimmt, Informatiker würden sich am liebsten den lieben langen Tag hinter ihren Bildschirmen verstecken, wird bei Giorgio Franco (20) eines Besseren belehrt. Nebst dem Abschluss der vierjährigen Informatiker-Lehre mit Schwerpunkt Software be­tätigt sich der kommunikative junge Mann aus Arth auch als Modedesigner und als Co-Founder einer Food-Bestellungsplattform. Aber schön der Reihe nach: Eigentlich wollte Giorgio Franco Innenarchitekt werden, weil ein Cousin aus Italien diesen Beruf ausübt – doch es kam anders.

Mit dem Bruder einen Computer zusammengebaut

Als etwa Neunjähriger kam er zum ersten Mal so richtig in Kontakt mit einem Computer. Sein acht Jahre älterer Bruder zerlegte damals einen ganzen Rechner in seine Einzelteile. «Das fand ich superfaszinierend», erinnert sich Giorgio Franco. Stundenlang habe er dem Bruder zugeschaut und geholfen, alles wieder zusammenzubauen – der Grundstein für seine Informatiker-Laufbahn war gelegt.

Franco Giorgio ist zusätzlich Modedesigner mit eigenem Label. Bild: Eveline Beerkircher (Cham, 4. Juli 2022)

Die Vielseitigkeit, die Giorgio Franco bereits als Kind auszeichnete, ist bis heute geblieben. Er spielt Basketball, reist in andere Länder, geht mit seiner Freundin und Kollegen in den Ausgang, diskutiert über Gott und die Welt, interessiert sich für schnelle Autos und besonders auch für schöne Kleider. Weil er mit dem herkömmlichen Kleider­angebot in den Läden nicht glücklich wurde, gründete er kurzerhand seine eigene Kleidermarke. Mit «Giosto» – ein Wortspiel aus seinem Vornamen und dem Wort Store, also Laden – kann er sich verwirklichen. «Ich zeichne sehr gerne Labels, Logos oder Prints für meine Kollektion, am liebsten in verschiedenen Farben», sagt Giorgio. Selbst trägt er heute am Arbeitsplatz ein einfaches schwarzes T-Shirt mit dem «Giosto»-Logo. «Halt die typische Informatiker-Kleidung», meint er mit einem Augenzwinkern. Ansonsten sind seine Pullover, T-Shirts und Rucksäcke in verschiedenen Farben erhältlich und oft mit bunten Mustern versehen. Die Schuhkollektion belässt der junge Designer jedoch in stilsicherem Schwarz.

Einzelstücke zu einem guten Preis

Unzählige Menschen mögen coole Kleider, gründen aber nicht gleich ein Modelabel. Warum er? Giorgio erinnert sich an ein Schlüsselerlebnis, das ihn beim Entscheid, eine eigene Marke ins Leben zu rufen, bestärkte: «In einem Zuger Trendgeschäft sah ich einen Kapuzenpullover, der über 100 Franken kostete. In der Lehre konnte ich mir diesen nicht leisten. Aber trotz des Preises trugen ihn viele meiner Bekannten.» Das stimmte ihn nachdenklich: Er und auch einige in seinem Umfeld wollten mehr Individualität zu einem bezahlbaren Preis. «Mit ‹Giosto› erfülle ich genau dieses Bedürfnis», sagt Giorgio, der seine Produkte als Nebenjob über den eigenen Online-Store www.giosto.ch verkauft.

LAP Portrait von Giorgio Franco. Nach der LAP zum Informatiker hat er ein eigenes Mode-Label gegründet: Giosto Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 20. Juni 2022)

Neben Mode ist auch Food ein wichtiges Thema

Auch ganz nebenbei stellte der junge Informatiker zusammen mit einem Kollegen die Food-Bestellungsplattform www.food-order.ch auf die Beine. «Wir haben ein kosteneffektives Angebot entwickelt, bei dem Kunden bei ihrem Lieblingsrestaurant ihr Menu zum Abholen oder Ausliefern bestellen können», erklärt Giorgio. Gerade haben sie die Marke von 2000 Bestellungen geknackt. Auch hier lautet sein Credo: Ein praktisches Angebot für die Endverbraucherinnen und -verbraucher anzubieten – und für das Restaurant einen günstigen Service.

Bei so vielen Projekten blieb fast keine Zeit, sich Gedanken zum QV-Abschluss zu machen, oder? Giorgio lächelt: «Gefühlsmässig ist es mir gut gelaufen. Die Frage ist nur, welchen Notenschnitt ich erreichen werde.» Sein Lehrbetrieb, die ABF Informatik in Cham, scheint vom Erfolg seines Schützlings überzeugt zu sein: Den Arbeitsvertrag ab August als Informatiker hat Giorgio nämlich bereits im Sack. Längerfristig hat der 20-Jährige noch keine konkreten Pläne, da sich vieles mit der Zeit ergeben wird. «Aber einmal für längere Zeit im Ausland zu leben, wäre schon cool», meint er. Arbeiten könne er mit seinem Beruf von überall aus.

