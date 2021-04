Kommentar Der Kanton hat zu lange zugewartet Der auf Bitcoins und Blockchain setzende Kanton Zug hat jahrelang auf den Bund gehofft, anstatt selber die Gesetzesgrundlage zu aktivieren, welche den elektronischen Geschäftsverkehr für öffentliche Dokumente ermöglicht. Zoe Gwerder 09.04.2021, 17.13 Uhr

Es mutet seltsam an, wenn Berner Notare seit acht Jahren auch in Zug öffentliche Urkunden elektronisch einreichen können, während Notaren mit Sitz in Zug dies bislang verwehrt bleibt. Bei einem Kanton, der viel auf seine hier niedergelassene Cyberbranche gibt und das Bezahlen mit Kryptowährung unter anderem auch bei Rechnungen des Handelsregisteramts ermöglicht, könnte man definitiv mehr erwarten. Unverständlich ist die zuwartende Haltung insbesondere auch deshalb, weil es sich bei der noch nötigen Verordnung um keine allzu grosse Sache mehr handelt. Der nötige Gesetzesartikel steht und war Ende 2014 vom Parlament abgesegnet worden.