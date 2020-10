Der Kanton Zug in Zahlen: Das Nachschlagewerk ist ab sofort erhältlich Die Broschüre der Fachstelle für Statistik und der Zuger Kantonalbank liefert spannende Fakten. 29.10.2020, 11.45 Uhr

(rh) Wie viele Personen pendeln nach Zug? Wie hoch ist der Wohnungsbestand und wie entwickelt sich der motorisierte Individualverkehr? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die aktuelle Broschüre «Der Kanton Zug in Zahlen». Im letzten Jahr hat sich der Bestand an Elektrofahrzeugen fast verdoppelt, während die Gesamtzahl der Personenwagen nur marginal zugenommen hat. Das Auto bleibt bei fast drei Vierteln der Bevölkerung das beliebteste Fortbewegungsmittel; pro Tag legt eine Person durchschnittlich 37 Kilometer mit einem Auto zurück. Neben den Informationen zur Mobilität gibt es aussagekräftige Zahlen zu Politik, Bildung und Wirtschaft: So arbeiten beinahe 30 Prozent der Erwerbstätigen Teilzeit.