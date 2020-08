Der Kanton Zug inspiziert die Reussbrücke in Mühlau

Die Baudirektion des Kantons Zug führt bei der Reussbrücke in Mühlau eine ausserordentliche Inspektion durch. Diese nimmt zwei Tage in Anspruch und wird am Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. August 2020, durchgeführt.