Der Kanton Zug plant in Hünenberg zwei Paradiese In Unterhünenberg werden Weiher zu Gunsten der Artenvielfalt angelegt. Darüber hinaus versucht man sich an einer Wasserspeichermöglichkeit. Raphael Biermayr 05.02.2020, 20.00 Uhr

Der Boden in der Schachenwiti ist sehr feucht und damit ideal für stehende Gewässer. Bild: Patrick Hürlimann (Hünenberg, 5. Februar 2020)

Abgestandenes Wasser mag auf Menschen unappetitlich wirken. Für manche Tierarten bedeutet es hingegen nichts Geringeres als das Paradies auf Erden. So etwa für Frösche und Kröten. Ihr Problem ist: Von diesen Paradiesen gibt es nicht mehr viele. In der Schachenwiti in Unterhünenberg werden aller Voraussicht nach gleich zwei entstehen. Das kantonale Amt für Raum und Verkehr plant jedenfalls, dort Weiher anzulegen. Die Wasserflächen der Weiher sind 260 respektive 70 Quadratmeter gross. Die Tiefe beträgt etwa 1 Meter.